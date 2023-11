Javier Milei, de Nueva York a Washington

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El presidente electo, Javier Milei, concluyó ayer su agenda en Nueva York y se trasladó a Washington para reunirse hoy con un asesor del presidente estadounidense Joe Biden, con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Tesoro.

El domingo por la noche, Milei partió hacia la Gran Manzana para concretar el viaje que tenía planificado el viernes pasado, pero que debió posponer para definir posiciones importantes en lo que será su futuro Gabinete nacional.

El libertario viajó rodeado una comitiva compuesta por su hermana, Karina Milei; el futuro jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el asesor Santiago Caputo; Luis Caputo, su posible ministro de Economía; Gerardo Werthein, quien se perfila para embajador en los Estados Unidos; y Mark Stanley, embajador de ese país en la Argentina.

La primera parada que tuvo Milei fue "El Ohel", la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el Rebe de Lubavitch". En el lugar estuvo acompañado por su hermana, Werthein y Stanley.

Pasado el mediodía neoyorkino, el flamante mandatario electo mantuvo un almuerzo con el expresidente Bill Clinton en el icónico Hotel Plaza, ubicado frente al Central Park.

Por la tarde, Milei voló a Washington, la capital de los Estados Unidos y sede del Gobierno central norteamericano.

Allí, se hospedó en un hotel cercano a la Casa Blanca, donde será recibido por Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Biden.

El jefe de Estado evitó el encuentro con Milei porque el economista aún no es presidente en funciones. .

Este encuentro fue confirmado por el portavoz presidencial John Kirby, que lo expresó en rueda de prensa: "Tendremos que ver cómo se desarrolla todo. Desafortunadamente, el presidente no podrá verse con él porque estará viajando dentro del país. Pero, obviamente, queremos seguir buscando formas de cooperar con la Argentina".

En esa línea, agregó: "Argentina es un socio vibrante en este continente en muchos temas. Estamos ansiosos por escuchar las ideas del presidente electo y ver hacia dónde quiere dirigirse en cuestiones de política económica, asegurándonos de tener la oportunidad de mantener abierta esa línea de comunicación".

Milei no se verá solo con Sullivan, sino que también mantendrá reuniones protocolares con funcionarios del Fondo Monetario Internacional y del Tesoro.

Se trata de dos instituciones más que importantes de cara al plan económico que quisiera implementar Luis Caputo, si es que es ratificado en Economía.

La Argentina mantiene compromisos de pago en 2024 por unos US$12.000 millones. Además de desarmar las Leliqs, el cronograma con el FMI obligará a Milei y su equipo de Hacienda a una renegociación de la deuda.

El regreso de Milei estaría pautado para este mismo martes para mostrarse activo mañana en Buenos Aires.

Por estas, su futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, apuntala la tropa mileísta en el Congreso de la Nación con una reunión para definir roles importantes en el Palacio Legislativo.

Los principales asesores de Milei trabajan desde hace más de una semana en un paquete de leyes, todavía no está claro cuáles, pero que deberán ser aprobadas en el período de sesiones extraordinarias a las que convocará el presidente electo.