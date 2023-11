Se realizará el taller de cocina para celíacos

Hoy, martes 28 de noviembre, se realizará el último Taller de Cocina para Celíacos del año, en el SUM del Hospital "Jaime Ferré". Esta actividad es gratuita y cuenta con la guía de Silvina Wanzenried. En esta ocasión, se ofrecerán las recetas paso a paso del pionono y del turrón de quinoa.

En su 25° aniversario, cabe destacar que el taller ayuda a muchas familias a comer de manera correcta y a vivir una vida saludable sin gluten.

Aprovechando esta fecha especial, LA OPINIÓN buscó la palabra de la nutricionista Silvina Wanzenried, para que comente algunos detalles de la propuesta y de la historia del taller.

"Este proyecto comenzó en noviembre de 1998, con la necesidad de ayudar a un grupo de madres con niños celíacos que desconocían cómo alimentarse y poder llevar una vida más simple, fácil y segura. Fue así que se formó un equipo de trabajo en el servicio de alimentación y dietética. En ese momento, estaba la dietista Ana María Ferrero". A ese equipo también se sumó Silvina,como concurrente ad honorem y licenciadas en psicología y más profesionales de la nutrición.

"El objetivo que se planteó fue contribuir en mejorar la calidad de vida de la persona con celíacos en su entorno familiar, brindando atención, contención, información, educación nutricional para la adherencia a la dieta de por vida, aceptando principalmente su propia condición", destaca la profesional.

Durante todo este tiempo, el equipo llevó adelante estos talleres que son de gran ayuda para los concurrentes: "Se planificaron anualmente todos los talleres de cocina, teniendo también en cuenta los días festivos, las situaciones especiales, viandas escolares saludables, colaciones. Se realizan los últimos martes de cada mes, de 14 a 16 horas. Se elaboran platos salados, dulces, con ingredientes y utensilios aptos, teniendo en cuenta técnicas culinarias y prácticas de higiene, de manipulación de alimentos, para mejorar calidad y seguridad de los productos finales", agrega.



ASESORAMIENTO NUTRICIONAL

Con respecto a esta cuestión, Silvina sostiene que se brinda "información actualizada sobre los productos aptos, los locales y los comercios que tienen menús aptos para celíacos. En una oportunidad tuvimos talleres de psicología donde se acompañaba la persona con celiaquía y a su entorno. Una vez diagnosticado, esto les servía para transmitir tranquilidad y para disminuir el impacto que tuviera este hecho en la vida de cada persona. En realidad, hemos creado un espacio abierto a la palabra".



LOGROS

"En estos 25 años hemos logrado bastantes cosas", expresa con orgullo Silvina. En este sentido, se puede decir que crearon un programa de conciencia que se llamó por una Rafaela Sin Tacc, Concientizar, Difundir, Educar. "Hemos hecho jornadas en jardines escolares, en escuelas primarias, video, manual para escuelas, adhesivos con el logo "sin TACC" para vidrieras en los salones infantiles, recetarios, folletería. Participamos en eventos públicos, en el stand de la Expo Rural. Realizamos jornadas de actualización sobre celiaquía con reconocidos profesionales a nivel nacional".

Asimismo, Silvina destaca: "Nuestro mayor logro fue colaborar con el Concejo Municipal en la creación de la Ordenanza Municipal número 4948, que fue sancionada en abril del 2018 por el Consejo Municipal de la Ciudad de Rafaela, que estipula en su artículo primero la creación del Plan Integral de Celiaquía, con el propósito de generar un registro georreferenciado de personas con diagnóstico de celiaquía y con sensibilidad al gluten. Comercios expendedores y elaboradores de alimentos libre de TACC, que será voluntario, con el objetivo de contribuir a la educación, a la información, concientización y difusión de la problemática a ciudadanos, en general y celíacos, en particular. Además, en marzo del año siguiente, se modificó el artículo 5 de dicha ordenanza. Allí se estipula fortalecer con los acompañamientos necesarios a pequeños emprendedores para el logro de la habilitación y en la preparación en escala de alimentación libre de gluten".

Para concluir, la nutricionista dice: "Los talleres funcionan como un referente local y regional. No solo son una herramienta del tratamiento, sino que es parte de la promoción de la salud a nivel comunitario. No es suficiente un listado teórico de alimentos prohibidos y permitidos, hay que saber qué marcas, qué establecimientos, cómo prepararlos, qué hacer en determinadas situaciones y estar al día de los cambios en estas recomendaciones. Por eso nuestra misión es seguir acompañándolos a estas personas sanas, que solo comen diferente".