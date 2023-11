Sin despachos, el Concejo dialogó sobre la obra del edificio público que se planea en el Predio de la Flor

Con el cargo actual de vicepresidente 1°, el concejal oficialista Martín Racca presidió eventualmente la reunión de comisiones del Concejo Municipal que se realizó este lunes, por ausentarse el presidente Germán Bottero. El único proyecto de ordenanza tratado fue el propuesto por el bloque oficialista, a través del cual solicita modificar el inciso “F” de la Ordenanza N° 5423 referido a la donación del inmueble "Predio de la Flor" identificado como manzana E de la Concesión Nº 279 de la ciudad de Rafaela. Cabe recordar, que el predio sería utilizado para la futura radicación del edificio del Concejo Municipal de la ciudad de Rafaela, dependencias y tribunales del Poder Judicial y dependencias de los Poderes Ejecutivos Provincial y Municipal, asumiendo el Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe el compromiso de llevar adelante la construcción y afectación de los mismos. En sus fundamentos se lee: “Que, desde la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, avanzaron con el diseño arquitectónico, estudios de suelo y avances administrativos, pero no se llegó a licitar y adjudicar la obra. Que en virtud de que el 10 de diciembre hay un cambio de gobierno y entendiendo la importancia que reviste la obra para la ciudad, consideramos prudente extender este plazo por otro año”; por lo que, en el inciso antes mencionado, se establece que “la obra deberá ser licitada y adjudicada antes del 01 de diciembre del año 2024”.

Al defenderlo, el concejal Senn explicó: “Entendiendo que es una política de Estado, y que somos parte de un gobierno que no llegó con los plazos a licitar y adjudicar la obra, creemos que es pertinente extender el período un año más. Quizás el año que viene, el futuro gobierno provincial no llegue a licitar y a adjudicar la obra, entonces este Concejo podrá entonces nuevamente extenderlo. Va más allá de lo partidario y ya que tenemos este proyecto encaminado, consideramos que es importante extender el plazo un año más”.

En disidencia, comenzó el debate el intendente electo Leonardo Viotti: “Desde nuestro bloque consideramos que es necesario tener contacto con la nueva gestión provincial y ver en qué condiciones está para ver si pueden tomar estas responsabilidades. Consideramos que no es pertinente renovarlo de manera directa; era un compromiso del gobierno actual que se retira después de un año que firmamos esta ordenanza sin haberla cumplido. Consideramos que para pensar a futuro cualquier proyecto de similares características necesitamos el compromiso de un gobierno provincial que no es el actual sino el que viene y que enfrentará una situación económica compleja. Creemos que para poder votar una ordenanza necesitamos que vaya de la mano con lo que el próximo gobierno quiere y pueda hacer. Por eso pedimos prudencia, precaución y consideramos que podemos analizar el proyecto más adelante junto al gobierno provincial cuando tenga más claro qué recibe, en qué condiciones, y ver si puede sostener este compromiso”.

Sagardoy de su mismo bloque opinó: “Debemos esperar las medidas que tomará el nuevo gobierno provincial, porque votar algo sin saber cuál es el camino que va a tomar en una situación económica con inflación galopante, es difícil”.

En tanto, el concejal Mársico, negando que se trata de una política de Estado, hizo hincapié en que este proyecto avanzó en ese momento con un acuerdo entre el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe Dr. Daniel Erbetta y el actual gobernador de la provincia Omar Perotti, siendo el Concejo Municipal el instrumento para que se formalice. Ahora será necesario un nuevo acuerdo entre el gobernador entrante y el nuevo presidente que asumirá en la Corte. “Evidentemente acá hubo demoras por falta de dinero, y por otro lado ésta es una cuestión formal. Mañana se pondrán de acuerdo el presidente de la Corte y el nuevo gobernador de la provincia y nosotros votaremos de nuevo la ordenanza. Acá se necesita un acuerdo político superior a este estamento. ¿Para qué vamos a forzar nosotros una situación que depende de una esfera superior?”, expresó enfáticamente.

Después de varias opiniones, se escuchó al concejal Ceferino Mondino, quien comentó que al respecto tuvo una charla con el gobernador electo Maximiliano Pullaro antes que ingrese este nuevo proyecto: “Lo que me dijo es que no se trata de que haya o no interés, sino que se encuentra en un proceso de asunción y no sabe si va a contar con los recursos necesarios. Pidió, en base a un mecanismo de trabajo, que todos los temas que tengan que ver con Rafaela y la región, se vayan tratando en base a una agenda concreta para verlo con él, incluyendo éste. Hoy no sabe si contará o no con presupuesto”. Y luego, el concejal de Juntos por el Cambio planteó que sería prudencial esperar un tiempo, y volver a tratar el tema para reactivarlo en caso de que sea posible; de esta manera no se asume un compromiso que afectaría directamente al nuevo gobierno provincial.

Al final de la discusión, y luego de que Senn exprese la buena voluntad de avanzar pero que aceptaba las explicaciones, entendiendo la prudencia que la situación actual amerita como así también la postura del gobernador electo, se acordó que el proyecto original quedará por ahora en comisión.



TAXIS Y REMISES

También se leyó una carta de cinco particulares enviada al presidente del Concejo, en la que solicitan la extensión de la licencia de taxis y remises que vence el 30 de diciembre del corriente año, cumpliéndose una prórroga que ya fue concedida. El pedido, se sustenta en la difícil coyuntura económica que les imposibilita adquirir nuevos móviles. Los ediles quedaron en contactar a Gustavo Bianchi - empleado municipal que tiene a su cargo la inspección de los remises, taxis y agencias en la ciudad- para que informe en qué condiciones estarían estas unidades y si sería factible dar curso al pedido. En caso de que se aclare la situación, se le daría despacho para ser aprobado sobre tablas el jueves en sesión.