Se proyectó en México una película santafesina filmada hace un siglo

A poco más de un siglo de su estreno, el film santafesino «En pos de la Tierra», de Antonio Defranza, se restauró y exhibió en el 8° Festival Internacional de Cine Silente de México (FIC Silente MX). La proyección, realizada el pasado 8 de noviembre, contó con arreglos musicales compuestos por el pianista y compositor mexicano José María Serralde Ruiz. Producida entre 1921 y 1922 y estrenada un año más tarde, la película cuenta la historia de José Sereno, un inmigrante italiano que deja su patria y su familia, para emigrar a Argentina en busca de mejores oportunidades.

Según se indica en la sinopsis del film, «al llegar a la ciudad de Buenos Aires, lo contratan para distintos trabajos con los que apenas le alcanza para sobrevivir. Ante este difícil panorama en la ciudad, decide partir al campo donde paulatinamente irá progresando hasta que conseguirá traer a su esposa, María, y a sus dos pequeños hijos, que se establecen definitivamente en Argentina. Sin embargo, no todo será fácil. Una vez convertido en arrendatario, José tendrá que enfrentar a intermediarios y rameros que lo despojarán de la mayor parte de su producción de manera cruel. Él comprenderá que no podrá salir de ese círculo peleando solo contra ellos, y entonces recurre a una organización colectiva de formación reciente, la Federación Agraria Argentina, cuya misión es luchar por los derechos del trabajador de la tierra».

La copia existente de este film de 97 minutos de duración, filmado en blanco y negro, fue hallada en enero de 2020 por un equipo de trabajo conformado por Ekaterina Prudkin, Dante Salvatore, Pablo Tesoriere y Sofía Elizalde. Ese año se presentaron en la convocatoria de Mecenazgo Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que les permitió avanzar con la recuperación de la copia. Luego, con el apoyo del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe se procedió a la edición del proyecto, tarea que permitió su proyección en el festival que se llevó a cabo en la ciudad de Puebla (México).

«‘En pos de la Tierra’ tuvo un estreno en el año 1922, creemos que en el mes de junio, al cumplirse diez años del hecho histórico conocido como Grito de Alcorta, y de la posterior creación de la Federación Agraria Argentina. Pero no se trató de un estreno en salas comerciales sino probablemente en la sede central de la FAA, y luego continuó exhibiéndose en las distintas seccionales que la Federación tenía en las provincias que la integraban, como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires», sostuvo Elizalde.



PROYECCIÓN EN AMÉRICA DEL NORTE

El film estrenado oficialmente hace poco más de un siglo volvió a proyectarse el pasado 8 de noviembre en Puebla, ciudad ubicada en la zona central de México. «La película se presentó en el marco del Festival Internacional de Cine Silente de México, que se realiza año tras año en la ciudad de Puebla, y este año celebró su octava edición», destacó Sofía, y agregó: «Este festival, dirigido por el curador, docente e investigador Enrique Moreno Ceballos, que cuenta también con un gran equipo organizador, es un espacio sumamente importante ya que su tarea principal es la difusión del precine y cine silente latinoamericano. Es un festival en el que los proyectos realizados en y desde América Latina tienen un papel preponderante y, asimismo, se redescubren trayectorias de artistas y directores y directoras de Latinoamérica en cada edición».

«Además, también tiene un programa de films silentes de otras latitudes, principalmente Europa y Estados Unidos. Como parte de su programación de este año, fuimos invitados a participar con esta película recientemente recuperada», mencionó.



LO QUE VIENE

Sofía Elizalde dijo que esperan poder presentar la película en Rosario y otras ciudades de la provincia en los primeros meses de 2024.

Por su parte, Ekaterina Prudkin dijo que, además de presentarla en Santa Fe, esperan poder estrenarla también en Buenos Aires.