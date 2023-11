Barraza: "vamos por buen camino"

Cuando volvió a entrar el domingo al campo de juego, en el primer partido oficial de local en su segundo ciclo como DT, Gustavo Barraza refrescó emociones siempre vigentes de sus etapas como jugador y entrenador. "Si, siempre volver al lugar donde uno vivió un montón de cosas y casi todas lindas, te genera una expectativa especial", reconoció luego del partido, con la tranquilidad de un 9-0 histórico para la BH en torneos organizados por el Consejo Federal.

El "Negro" en el análisis que fue más allá del abultadísimo resultado, puntualizó que "habíamos sido superiores allá, erramos muchos goles el lunes pasado, hoy por momentos tuvimos buen juego por encima del 9 a 0. Erramos algunos goles también, en el primer tiempo tiempo sobre todo, pero vamos por buen camino porque más allá del rival que sea, nueve goles no es fácil hacer. Pudimos conseguirlo y ojalá que sirva para seguir agarrando confianza y ver la tabla desde otro lado".

Una de las premisas desde su arribo fue volver a motivar al plantel, sobre lo que mencionó que "tuvimos para el primer partido algunos días para trabajar, me dio tiempo para probar un equipo y sostenerlo en estos dos encuentros por lo menos. Este equipo necesitaba un poco desde lo anímico, había perdido un poco la confianza porque hay buenos jugadores".

Igualmente, como debe hacerlo un técnico pensando a futuro, admitió que "cometimos algunos errores en la parte defensiva, que estamos trabajando mucho en eso. Este torneo es estar ordenado, no cometer errores, ya que de mitad de cancha para adelante tenemos buenos jugadores, buen recambio y eso es importante. Siempre me gustó atacar, pero hay que tener un orden porque a lo mejor este equipo (Arocena) no lastima, pero otros si, por eso la inclusión de Sola que de los '5' se puede meter más en la parte defensiva. El domingo tenemos un rival duro, tiene jugadores interesantes porque lo había visto acá, bien ordenado y no podemos cometer errores".

De todos modos, recalcó que "tenemos que tratar de ganar. Cuando asumí dije que tenemos que ganar los cuatro partidos para terminar primeros, no hay margen de error, estos los pasamos sin problemas ante un rival inferior pero ahora viene otra exigencia (Juventud de Esperanza, con quien comparte la punta), aunque ellos también se tendrán que cuidar de nosotros".

Volviendo sobre la confianza del equipo, acotó que "necesita rodaje, por eso le di la confianza a los mismos once en estos dos partidos, eso va a posibilitar seguir creciendo. Mantenemos un 4-4-2 con el Tuni (López) tirándose un poco atrás y acompañando con los volantes, por momentos sale bien, otros no tanto. Lo importante es que cambiamos el chip y aprovechamos las ventajas que dio el rival".

En la parte final de la ronda de prensa se refirió a los delanteros, que son varios en el plantel, y todos pudieron anotar en este encuentro. En cuanto a Joaquín Molina, apuntó que "es el jugador distinto que tenemos, no lo voy a descubrir yo, ojalá siga creciendo, físicamente no está aún en su plenitud, nos aporta mucho para el equipo y tiene la capacidad de resolver un partido cuando no se puede abrir".

Después valoró que "los que están afuera entren bien como hoy es bueno. Si todos aprovechan los minutos y situaciones, estamos para cosas importantes. El camino es estar siempre enchufados, a full, porque a veces te toca entrar y a veces no".