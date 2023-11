Seguirá la presencia rafaelina en Deportes de la Provincia

(Por Darío Gutiérrez). - Cuando restan pocos días para el recambio de autoridades en lo que fue este año electoral, se conoció que en el ámbito provincial continuará habiendo presencia rafaelina dentro de la estructura de Deportes.

En la gestión del nuevo gobernador Maximiliano Pullaro, la Secretaría de Deportes estará a cargo de Flavia Padín, periodista de Rosario, reemplazando a la rafaelina Florencia Molinero que estuvo al frente desde 2021 con el actual gobierno de Omar Perotti.

Dicha área tendrá una reestructuración con dos Subsecretarías, siendo una de ellas la de Deporte Federado. La misma estará a cargo de Silvina Rodriguez Mesón, Profesora Nacional de Educación Física y Licenciada en Gestión Educativa. «Hace 30 años que soy docente en Educación Física, luego de analizar mis antecedentes, les cerró dentro de lo que buscaban y me propusieron estar en el cargo, que para mi es una oportunidad y desafío enorme que lo voy a tomar. Sobre todo, porque tengo mucha experiencia, me siento preparada para eso, me gusta y es para lo que estudié», confirmó a LA OPINIÓN Silvina, esposa del actual concejal Ceferino Mondino, y padres de cinco hijos en el seno de una familia «atravesada por el deporte», como lo definió la próxima nueva funcionaria, que en su niñez y adolescencia fue jugadora de hockey.

Si bien Tomás es por sus excelentes logros en el atletismo de elite el más conocido de los hijos, también su hermana mayor Araceli (ahora estudiante de Ingeniería Química) en sus inicios se destacó en el mismo deporte. Luego vienen Alma, jugadora de hockey en CRAR, Azul (también juega hockey en el mismo Club) y Federico (practica fútbol en Atlético de Rafaela).

«Es una felicidad poder ser la pata en Rafaela para poder estar cerca de los clubes, de la gente y sobre todo trabajar en esta región», cerró su presentación Silvina Rodriguez Mesón, consciente que para las instituciones locales será importante continuar con una línea prácticamente directa con el área, con el fin de solucionar problemas o manifestar inquietudes para la búsqueda del crecimiento constante.