La "Cena Coronación" del Midgets Show and Power

En un encuentro que se prolongó hasta la madrugada del domingo, el Midgets Show and Power y el Mini Power tuvieron su “Cena Coronación” en el salón del Club Atlético Belgrano de San Antonio.

La atención del servicio gastronómico estuvo a cargo de directivos y colaboradores de la entidad, en el marco de una noche en la que se fueron renovando las emociones, particularmente durante la entrega de premios y en cada oportunidad fue recordado Omar “Cachete” Pelosi, el recordado dirigente que fue uno de los impulsores de la categoría y cuyo nombre llevó el Torneo Oficial.

Adrián Simonutti fue el responsable de la conducción del evento, que tuvo un buen número de asistentes, quienes aprovecharon para despedir un año que, sin dudas, fue el mejor desde la creación de la especialidad, con 12 fechas disputadas, récord de participantes y espectadores.

Matías Audino en la divisional superior y Gaspar Fler en la telonera, recibieron las principales distinciones, pero también hubo reconocimientos para quienes se ubicaron en los lugares de podio y para todos los pilotos que tomaron parte de las competencias desarrolladas esta temporada.

Los tres mejores del Mini Power fueron el mencionado Gaspar Fler, Benjamín Bottazzi y Simon Cuenca; en tanto que los que ocuparon esas posiciones en el Midgets Show and Power fueron el citado Matías Audino, Angel Gaggi y Cristian Mattioli.

Previamente, habían sido reconocidos colaboradores y representantes de medios de prensa por parte de Cristian Bottazzi, promotor de la categoría: También los dirigentes Elvio Werlen y Fernando Suárez, presidente y vicepresidente de la institución anfitriona, entregaron presentes.

En el cierre de la noche hubo palabras del periodista Víctor Hugo Fux, quien efectuó un repaso de la actividad desarrollada y recordó a Pelosi. Después hizo lo propio Bottazzi, quien expresó su felicidad por el éxito alcanzado y se ilusionó con una futura consolidación del Midgets Show and Power y el Mini Power en la temporada 2024.