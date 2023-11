Hockey: 9 de Julio campeón en la Challenger

Una intensa jornada de hockey femenino se desarrolló el domingo en el sintético del Círculo Rafaelino, donde se produjeron definiciones de distintas categorías en el marco de la última programación del año de la Federación del Oeste Santafesino. En ese contexto, 9 de Julio de Rafaela logró quedarse con la Copa Challenger de primera división, mientras que Sarmiento de Humboldt pudo revalidar su plaza en primera A1 y el CRAR se llevó el título de la categoría Sub 12, que había quedado pendiente de definición.



EN LA CHALLENGER

Por la mañana fueron las semifinales, donde primero CRAR le ganó 5 a 3 a Sportivo Norte. Milagros Alí -2-, Guillermina Astudillo -2- y Maitena Dubas anotaron para las Verdes, mientras que Daiana Trulli -2- y Sofía Espíndola lo hicieron para las norteñas.

Posteriormente, el duelo de los 9 de Julio fue para el de Rafaela por 2 a 1 ante el de Morteros. Para las julienses anotaron Margarita Aversa y Florencia Corvalán, en tanto que Judith Ferreyra lo hizo para las cordobesas.

A la tarde, por el tercer y cuarto puesto, Sportivo Norte le ganó al 9 morterense por 4 a 3. Nerea Peralta -2-, Sofía Quiroz y Daiana Trulli anotaron para el elenco dirigido por Gisela Herrera.

Finalmente, la gran final fue para 9 de Julio por 1 a 0. El equipo dirigido por Champy Dominino tuvo su primera victoria oficial en primera división ante CRAR con el gol de Morena Breckes.



PROMOCIÓN-REVÁLIDA

En cuanto al partido reválida por un lugar en la A1 2024, fue triunfo de Sarmiento de Humboldt por 2 a 1 ante la línea B de CRAR. Los goles del vencedor fueron marcados por Ana Marty y Araceli Zell, mientras que Pamela Dominguez anotó para las Verdes.

Así Sarmiento sigue en la A1 y CRAR B en A2.



TÍTULO SUB 12 DE CRAR

Asimismo se jugó la final de la categoría Sub 12 y CRAR logró el título ante 9 de Julio de Rafaela.Fue 0 a 0 el período reglamentario y en los penales australianos ganó 3 a 1 con goles de Aime Auce, Maria Basso y Selene Ruatta.