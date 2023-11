Sensaciones y sentimientos

COPLA CON DOLORES Y DOLORES



Por Hugo Borgna



“Por ser amiga de hacer favores / porque fue alegre su juventud / en copla se vio Dolores / La flor de Calatayud”.

Entre lo emblemático de España en la Argentina, por los años 50 y más se instalaron dos dramáticas canciones y una voz muy nuestra (“y toda España palpita cuando le canta Lolita”). Una fue “Te lo juro yo” y la otra “Si vas a Calatayud”; las dos dando cuenta de actitudes criticables, como el engaño, atribuyendo un hecho falso a otra persona.

“Una “jotica” recorrió España / pregón de infamia de una mujer / y el buen nombre de aquella maña / yo tengo que defender / La Dolores de la copla / me dijo un día mi padre / fue alegre pero no loca / fue mi mujer, fue tu madre”.

Entremos ahora a las historias; de la copla y de la mujer protagonista; de la leyenda que se creó y de la existencia de una benefactora.

Según la versión original de la leyenda, una muchacha de Calatayud se ganaba la admiración de los mozos del lugar por su belleza, alegría y buena predisposición a brindar ayudas; una copla entonada por un ciego lo dejó registrado en la memoria, cantado y contado (“Si vas a Calatayud / pregunta por la Dolores / que es una chica muy guapa / y amiga de hacer favores”).

Es posible que ese ciego no mintiese y que la Dolores fuese una muchacha amable, pero el sentido que se le dio con el tiempo a la palabra “favores” permitió una interpretación distinta a lo que se hubiera querido decir en la copla original. Hubo envidias y malas intenciones de algunos hacia esa mujer y su familia, y el cantar se extendió haciendo a Calatayud conocido por “la Dolores y su copla”, con el agregado de segundas intenciones. Todo concluyó con que la muchacha se vio obligada a abandonar Calatayud, al ser tan difamada y mancillada en su honor. Debido a que se creó una jota reivindicadora de la virtud de la Dolores, circuló por el mundo y fue popularizada aquí por nuestra Lolita Torres. Brillaba su adolescencia feliz en el canto sin fronteras desde el Teatro Avenida y desde L R 1 Radio El Mundo de Buenos Aires.

“Dicen al mozo de la ribera / que por mi calle la ven rondar / tu sabes su madre quien era / Dolores la del cantar / El me quería con amor bueno / más la calumnia lo avergonzó / y no pudo limpiar el cieno / que la maldad me arrojó”

No termina aquí la historia de la Dolores, puede decirse asimismo que recién empieza. Investigaciones posteriores demostraron que hay una historia verdadera de una “flor de Calatayud”, y no tiene nada que ver con los hechos que se han referido. Vamos ahora con la versión de ellos.

La Dolores tuvo una infancia difícil con una madre que murió joven y un padre que, al formar de nuevo una familia, la dejó a ella y a su hermano en Calatayud mientras el vivía en otra ciudad. Se dice que la Dolores tuvo una importante herencia de su madre desde muy joven. Pasó por la desdicha de un matrimonio fallido. Inexperta, practicó ayudas entre la gente que la rodeaba hasta quedar en la ruina, al mismo tiempo que iba creciendo la difusión de la copla. Era buena y siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Esta Dolores, aclaradas las injusticias que padeció, es valorada hoy en su comunidad como benefactora.

Hasta aquí el relato de la vida dificultosa de una mujer que fue víctima de la malicia y de la atribución de faltas que, no solo no cometió, sino que no constituyen acciones incorrectas.

Actualmente se sigue cantando y bailando la jota “Si vas a Calatayud”. Es bueno que el arte (el canto en este caso) descubra valores positivos de los antes calumniados.