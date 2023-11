Boca hizo su trabajo, ahora espera

No tenía alternativa: derrotar a Godoy Cruz en Mendoza para tener alguna chance de clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. Boca lo hizo, gracias al gol de penal de Miguel Merentiel apenas comenzado el partido y a otro tanto de Nicolás Figal. El defensor pasó de villano a héroe, ya que de un error suyo Hernán López Muñoz anotó el 1-1 parcial para los mendocinos.Ahora, Boca deberá esperar para saber si se clasifica a la próxima Copa Libertadores o si deberá conformarse con la Copa Sudamericana.

Si hoy San Lorenzo suma de a tres, se terminaron las opciones para el equipo que todavía dirige Mariano Herrón. Aunque el partido de San Lorenzo no es el único al que Boca le va a prestar atención. Un empate o derrota de Estudiantes contra Lanús también lo beneficiaría, mientras que un victoria del Pincha no es definitoria. Si EDLP gana, el Xeneize pasa a necesitar que los de La Plata sean campeones de la Copa Argentina y que River, Rosario Central o Godoy Cruz ganen la Copa de la Liga.



EMPATE DE RIVER Y TRIUNFO DE TALLERES

Con el arquero Manuel Roffo como figura del partido, River empató 0 a 0 con Instituto y es la primera vez en el ciclo que acumuló tres partidos sin ganar en el cierre, aunque avanzó a los cuartos de final del certamen. El equipo dirigido por Martín Demichelis terminó su participación en la Zona A sin poder ganar y por eso clasificó en segundo lugar, detrás del conjunto de Parque Patricios.

En tanto, Independiente tuvo un partido para el olvido y cayó frente Talleres de Córdoba por 3 a 2, en el estadio Mario Alberto Kempes, y no pudo lograr la clasificación a la próxima instancia. Rodrigo Garro, a los 42 minutos del primer tiempo, Valentín Depietri, a los 18 del complemento, y Ramón Sosa, a los 22, le dieron el triunfo al equipo de Córdoba, mientras que Alexis Canelo, a los 39, y Matías Giménez, a los 44, descontaron para la visita.

Con este resultado, el equipo de Avellaneda quedó eliminado de la Copa de la Liga Profesional, ya que quedó en la quinta posición por el triunfo de Rosario Central y no puedo acceder al play-off, mientras que Talleres se aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2024.



FESTEJOS CANALLAS Y DEL GLOBO

Rosario Central se metió con lo justo a los cuartos de final de la Copa de la Liga al ganarle por 2 a 1 a Arsenal como visitante y por la derrota de Independiente ante Talleres, que le permitió superarlo en cantidad de goles a favor en el cierre de la decimocuarta fecha, en la Zona A. Con los goles de Luca Martínez Dupuy y el colombiano Jaminton Campaz, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo se metió en la próxima ronda en donde puede enfrentarse a Godoy Cruz, Belgrano, Racing, Platense o Central Córdoba.

Huracán golpeó en el inicio y al final y se quedó con un valioso triunfo sobre Atlético Tucumán por 2 a 0, en el estadio Monumental José Fierro, y logró la clasificación a los cuartos de final al quedar como líder de la Zona A. El defensor Fernando Tobio, a los 3 minutos del primer tiempo, y Franco Alfonso, a los 44 del complemento, le dieron el triunfo al equipo de Parque Patricios. Con este resultado, Huracán finalizó en el primer lugar de su zona, luego de salvarse del descenso, y disputará los play-off.



LA CHANCE DE SAN LORENZO

Ya sin oportunidad de avanzar de ronda y eliminado de la Copa Argentina, San Lorenzo recibe a Central Córdoba para coronar el año con la clasificación a la próxima Copa Libertadores por sumatoria de puntos en la tabla general, en la cuál solo queda un lugar, y hay cuatro equipos que se lo disputan. El encuentro se jugará a las 19 en el estadio Pedro Bidegain, con el arbitraje principal de Darío Herrera y como encargado del VAR estará Luis Lobo Medina.

El triunfo no bastará para meterse en la Copa Libertadores, ya que cuenta con los mismos puntos que Estudiantes de La Plata y tiene uno menos que Godoy Cruz, por lo que dependerá de estos resultados.

A la misma hora jugarán Estudiantes vs. Lanús, con arbitraje de Fernando Echenique.



TAMBIÉN LA ACADEMIA

Racing Club y Belgrano de Córdoba, ambos clasificados a la fase final de la Copa de la Liga, se enfrentarán hoy por la última jornada de la Zona B que le asegurará al ganador la participación en la Sudamericana 2024.El partido se jugará desde las 21.30 en el estadio Presidente Perón, contará con el arbitraje de Jorge Baliño, Andrés Merlos en el VAR y la transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Ala misma hora, Newell's, desprovisto de toda pelea, cerrará el ciclo técnico del "Gringo" Gabriel Heinze cuando reciba a Defensa y Justicia. En el estadio Marcelo Bielsa el arbitraje será de Leandro Rey Hilfer, VAR a cargo de Yamil Possi y transmisión de ESPN Premium.