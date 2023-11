Están los finalistas de Primera B

Disputadas las semifinales de las zonas Norte y Sur, quedaron definidos los equipos que jugarán las finales por el ascenso a la Primera y las finales de Reserva de cada una de las zonas. Los partidos se jugarán el domingo 3 de diciembre en hora y cancha a confirmar.

Los resultados de la víspera fueron estos: Zona Norte, Independiente de Ataliva 1 (Gonzalo Charra) - Belgrano de San Antonio 1 (Díaz). Por penales ganó Ataliva 5 a 3. En Reserva, Ataliva igualó 0 a 0 con San Cristóbal y pasó por penales 5 a 4.

Juventud de Rafaela 3 (Gastón Peralta -2, uno de penal- y Alejandro Mojica) - Tiro Federal de Moisés Ville 1 (Alexis Ferreyra).

Zona Sur: Talleres de María Juana 0 - Atlético Esmeralda 0. Por penales avanzó Esmeralda, 4 a 2. En Reserva, Talleres 1 - Sp. Santa Clara 2.

La Trucha 3 (Joaquín Varela -p-, Ernesto Molina y Gastón Trainoni) - Zenón Pereyra 1 (Blas Boscatto -p).



LOS PARTIDOS FINALES

Primera Zona Sur: La Trucha vs. Atlético Esmeralda. Reserva: La Hidráulica vs. Sportivo Santa Clara.

Primera Zona Norte: Atlético Juventud vs. Independiente de Ataliva. Reserva: Dep. Bella Italia vs. Independiente de Ataliva.