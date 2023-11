Robaron mochila a médica y recuperaron su celular

A las 17.10 del sábado último, personal de Comisaría Primera tomó intervención en calle Paraguay al 200 donde se había registrado un hecho ilícito.

Allí dialogaron con una mujer de 36 años, de profesión médica, quien manifestó que se encontraba en su domicilio preparándose para emprender un viaje, y que iba cargando de a poco las cosas en su vehículo particular, el cual se encontraba estacionado justo enfrente de su domicilio.

Siguiendo con su relato explicó que en un momento dejó abierta la ventanilla de adelante del lado derecho del vehículo, e ingresó a su casa a buscar más elementos. Instantes después escuchó el ruido de una moto que aceleró, y al dirigirse hacia afuera vio alejarse a una motocicleta tipo 110 c.c., conducida por un sujeto vestido con una remera y bermuda negros y con casco oscuro colocado. El sujeto siguió su marcha por calle Paraguay hacia el norte, perdiéndolo de vista aproximadamente cuando llegaba a Bv. Santa Fe.

En una de sus manos el sujeto llevaba una mochila color marrón de la víctima, la cual contenía en su interior un teléfono celular marca Samsung A-31, la suma de $50.000, y documentación personal.

Esa misma noche, a las 21:00, la médica regresó nuevamente a la sede policial, diciendo que había accedido a su cuenta de Google desde una tablet, y logró dar con la ubicación aproximada del lugar donde se encontraría su dispositivo, siendo en calle Francisco Peretti al 800.

Con esa información el personal policial actuante se hizo presente en la zona, ingresando a una Estación de Servicios situada en la intersección de Ruta 34 y Ruta 70 donde marcaba la ubicación del dispositivo, observando que desde un colectivo Mercedes Benz tipo furgón descendía un sujeto que dijo ser Diego A. de 27 años, domiciliado en la ciudad de San Pedro (Pcia. de Bs. As.), a quien se le secuestró en su poder el celular Samsung malhabido de la médica rafaelina.

El hombre dijo que al dispositivo celular lo había encontrado mientras se encontraba realizando venta de frutas y verduras de manera ambulante.

Siguiendo las directivas de la Fiscal de turno se procedió a efectuar una requisa vehicular en el mencionado colectivo, dando la misma resultado negativo con respecto a otros elementos relacionados con la causa.

Por orden de la fiscal interviniente no se tomaron medidas restrictivas de la libertad con el individuo, y posteriormente se hizo entrega del teléfono a su legítima dueña.



DETUVIERON A

SUJETO ARMADO

En horas de la tarde de ayer, efectivos de Agrupación Cuerpos fueron alertados

sobre un desorden familiar, en intersección de calles 14 de Julio y J. Buffa. Rápidamente se acercaron y observaron un grupo de personas exaltadas, uno de los cuales, de 18 años, sacó de entre sus prendas un objeto punzante.

Pese a su resistencia, los numerarios lograron aprehenderlo y trasladarlo a sede policial. En conocimiento de lo sucedido, la Fiscal en turno ordenó su detención por los delitos de amenaza calificada y resistencia a la autoridad.



DETENIDO CON 125

METROS DE CABLE

En horas de la madrugada de ayer, personal de Comisaría 1a. fue comisionado al Parque de Eucaliptus, por un robo. Al llegar vieron que un móvil de la GUR seguía a una moto en la que se conducían tres sujetos.

Los uniformados iniciaron una persecución que finalizó cuando el rodado perdió el control en el paso nivel de Av. Brasil y Bollinger.

Dos de los ocupantes se fugaron mientras que el restante fue rápidamente

aprehendido, secuestrando en su poder 125 m de cable preensamblado, y la motocicleta utilizada. El Fiscal en turno ordenó la detención del implicado, de 44 años, y su remisión a la Alcaidía local.