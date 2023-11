Empate en Villa Rosas

En un partido donde esta vez la contundencia de Peñarol no fue tanta o bien Sportivo Norte mejoró defensivamente en relación a los duelos anteriores, igualaron 1 a 1 los equipos que más se han enfrentado en el ámbito local en los últimos tiempos. Fue en Villa Rosas en el marco de la cuarta fecha de la Zona 8 del Regional Amateur.

Martín Lobos abrió el marcador para el equipo de Hugo Togni, cuando estaba un poco mejor en el trámite el elenco de Barranquitas. Luego, el conjunto de Marcelo Varela adelantó aún más sus líneas pero le costó llegar con autoridad al arco defendido por Jorge Galizzi, ratificado luego de la lesión de Joaquín Pinzano el pasado lunes en la final de la Supercopa Departamento Castellanos.

En la segunda mitad, a los 7, Oscar "Fito" Maldonado anotó el 1-1 para "El Negro" y a partir de allí no pudieron sacarse diferencias, aunque la visita terminó con uno menos por la expulsión de Gabriel Leguizamón.

Paradójicamente, la V azulada sigue sumando más de visitante que de local, ya que recordemos que en este torneo también dejó unidades en el camino en su reducto ante El Quillá.

Estas fueron las formaciones titulares:

Peñarol: Jorge Galizzi; Gustavo Mathier, Jonathan Vásquez, Martín Lobos y Enzo Wattier; Lisandro Berli, Nicolás Pautasso, Hugo Góngora y Ariel Cólzera; Claudio Albarracín y Manuel Bustos. DT: Hugo Togni.

Sportivo Norte: Leonardo Ludueña; Mateo Maldonado, Ángel Almaraz, Damián Maciel y Sebastián Acuña; Gabriel Leguizamón, Manuel Sánchez, Augusto Baldasarre y Agustín Vera; Nazareno Galarza y Oscar Maldonado. DT: Marcelo Varela.



GANÓ EL QUILLA

En Colonia San José se midieron los elencos santafesinos que también integran este grupo. El Quillá se hizo fuerte como visitante y derrotó 2 a 1 a Universidad.En un entretenido primer tiempo, UNL logró ponerse en ventaja con gol de Nehemias González a los 18 minutos pero Benegas igualó el encuentro antes del descanso. En el segundo tiempo Sebastián Ingino anotó el tanto del triunfo para los Tiburones.

Posiciones Zona 8: Peñarol 8 puntos; Sportivo Norte 7; El Quillá 4 y UNL 3.

Próxima fecha (5ª): Sportivo Norte vs. UNL y El Quillá vs. Peñarol.



GOLEÓ SAN JORGE POR ZONA 9

En la Zona donde el sábado Ferrocarril del Estado le ganó 2 a 1 a Libertad en Los Nogales, ayer Atlético San Jorge le ganó 4 a 1 a San Martín en Carlos Pellegrini y volvió a la punta de la zona 9 de la “Litoral Sur”.

Tomás Ojeda -2-, el rafaelino Nicolás Toloza y Gustavo Mbonbaj anotaron para el vencedor, mientras que Matías Aguirre -de penal- lo hizo para el local.

Posiciones: Libertad y San Jorge 7 puntos; Ferro 6; San Martín 1.

Próxima fecha (5ª): San Jorge vs. Ferro y Libertad vs. San Martín.