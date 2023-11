Ben Hur hizo nueve y erró varios frente a Arocena

Muchas veces las viejas crónicas hacían referencia en marcadores abultados que "el resultado exime de mayores comentarios". Este enfrentamiento entre Ben Hur y 9 de Julio de Arocena es un fiel ejemplo, porque el equipo rafaelino fue absolutamente superior desde el primer minuto de juego, en el partido que correspondió a la cuarta fecha de la Zona 7 de la Región Litoral Sur del Regional Amateur.

En el primer encuentro de local del nuevo ciclo de Gustavo Barraza como DT, luego del 2 a 0 ante este mismo rival el lunes pasado como visitante, ya a los 50 segundos Leandro Sola de cabeza se perdió en el área chica la apertura. Era el inicio de un verdadero martirio para el arquero César Nasta, que así y todo fue la figura de su equipo.

Sin embargo, el Lobo "demoró" hasta los 20' para anotar y fue con una exquisita definición de Joaquín Molina, con un toque de emboquillada por sobre el cuerpo del arquero.

Con López activo por todo el frente de ataque, aunque algo impreciso en el último pase, BH siguió buscando. Y el segundo lo consiguió en un córner con un anticipo de Sola en el primer palo.

En el segundo tiempo, el local siguió con su voracidad ofensiva -lo cual es saludable aún viendo que su oponente casi no lo exigía- y ya a los 3' llegó el tercero a través de Molina. Al rato llegaron los cambios y las diferencias se fueron incrementando, además porque el adversario se fue quedando con pocas respuestas físicas.

Los ingresados casi todos anotaron. Primero fue Jiménez, tras pase de Molina; luego Barco con un lindo tiro libre; Rodriguez recogiendo un rebote del arquero, otra vez Jiménez y finalmente un doblete de Larrazábal.

Fue 9 a 0 y pudieron ser muchos más. Ahora el equipo de Barraza tendrá que ir hasta Esperanza el domingo para buscar en soledad el primer puesto, ya que ayer los esperancinos empataron 0 a 0 con Argentino de Franck y ambos elencos tienen 8 puntos, contra 5 de Argentino.



BEN HUR 9 - 9 DE JULIO (A) 0

Estadio: Néstor Zenklusen. Arbitro: Juan Bonnin (Santa Fe).

Ben Hur: Gonzalo González; Kevin Acuña, Luciano Cura, Pablo Moreyra y Lucas Carrizo; Ignacio Schnell Grane (58' Sebastián Jiménez), Leandro Sola, Joaquín Castellano (72' Matías Clemenz) y Matías Rojo (58' Cristian Barco); Diego López (64' Adrián Rodriguez) y Joaquín Molina (64' Lautaro Larrasábal). Sup: Joaquín Aylagas y Ramiro Contrera. DT: G. Barraza.

9 de Julio: César Nasta; Alan Manrique, Diego Hernández, Claudio Ojeda y Diego González (85' Axel Sobrevilla); Agustín Solis, Alejo Vazquez (45' Emanuel Ribles), Germán Nuñez (58' Miguel Tulián) y Gonzalo Manrique (85' Jonatan Nuñéz); Mauro Valdez (65' Alexis Juárez) y Franco Farías. Sup: Joaquín Gonzalez.

Primer tiempo: a los 20' gol de Molina (BH) y 36' gol de Sola (BH).

Segundo tiempo: a los 3' gol de Molina (BH), 18' y 38' goles de Jiménez (BH), 29' gol de Barco (BH), 35' gol de Rodriguez (BH), 42' y 45' goles de Larrasábal (BH).