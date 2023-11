El barrio 30 de octubre, otro que se cansó de la inseguridad

Al igual que en gran parte de la ciudad, el barrio 30 de Octubre, antiguamente denominado barrio Centro, precisamente por su cercanía al centro rafaelino y que cambió su nombre en homenaje al retorno de la democracia, es otro de los sectores que están hartos de los robos diarios y de la inseguridad. un flagelo que no para de crecer en nuestro medio. Y a través de un duro comunicado, la Comisión Vecinal del barrio denunciaron todo tipo de actos vandálicos y delitos, manifestando también su cansancio por "no recibir respuesta efectiva" por parte de las autoridades locales y de las fuerzas de seguridad.

En cuanto a la nota, los vecinos del barrio manifiestan que "luego de sufrir y analizar la situación, estamos cansados de no recibir una respuesta efectiva, y viviendo en una situación de inseguridad que se agrava día a día. Por ello exigimos a las autoridades correspondientes municipales, a través de los agentes de prevención ciudadana (GUR) y policiales, acciones concretas que eviten lo que hemos estado pasando en forma reiterada al menos los últimos 4 años o más, arrebatos violentos a cualquier hora en la vía pública, robo y rotura de autos, pertenencias y bicicletas estacionadas en la vía públicas o en los propios garajes, robo de aberturas, manijas de puertas, etc, entraderas a cualquier hora de diferente manera (rompiendo candados, puertas, ventanas, o saltando por los tapiales a las propiedades aún con vecinos dentro de su casa)".

En el comunicado, los vecinos del sector también expresan que "el estado debe hacerse responsable de la situación de temor constante de los vecinos en la zona que llaman los que saben 'el corredor al norte'. No existen cámaras de seguridad más que la de algún vecino haya puesto. O en el límite de Av Brasil, cerca de Sociedad Rural.

Es esta zona se encuentran los tribunales, comercios, escuelas, la histórica Sociedad Italia, el Centro Cultural Viejo Mercado, es decir, lugares emblemáticos de nuestra ciudad. Sin embargo el vandalismo no es menor, por el contrario se agrava día a día, incluyendo pintadas en tapiales de forma excesiva y abusiva".

Por último, el mensaje de los habitantes del sector, muy preocupados por esta situación, afirman que "estamos asustados, preocupados, y hartos. Nos sentimos arrebatados en nuestro derecho a vivir dignamente y en paz, como cualquier rafaelino lo merece. Pedimos más atención a la zona, más vigilancia, cámaras, patrullajes y todo lo que las personas que saben de prevención sepan que se puede hacer para evitar el día a día atemorizante que estamos viviendo".

Teniendo en cuenta esta problemática, cabe señalar que las máximas autoridades policiales de la ciudad hace dos semanas reconocieron, durante una reunión en la Vecinal del barrio Independencia, que no tenían personal, que hay menos de 300 policías y el Comando Radioeléctrico sólo tiene personal para que tan sólo 5 patrulleros recorran la ciudad.

Hace algo más de un mes, tras la visita de Claudio Brilloni, el ministro de Seguridad de la Provincia y luego de una reunión de emergencia del Comando Unificado debido el crimen de Néstor Ariel Molina, en el marco de un ataque de dos sicarios ocurrido días antes, el ministro también se refirió a otras cuestiones en materia de seguridad abordadas durante la reunión diciendo que “hay otros hechos que a los vecinos también les preocupan. En ese sentido, lo importante es aunar esfuerzos para dosificar adecuadamente los recursos que tenemos todos y que son escasos si tenemos en cuenta la gran demanda que existe en cuanto a las actividades ilícitas que se registran. Tenemos que trabajar en equipo tanto los jueces, los fiscales, la gestión política, la policía y las fuerzas federales”.

Cabe consignar que en la anterior reunión del Comando Unificado, se había manifestado la preocupación por el aumento de las balaceras en distintos barrios. A su vez, los vecinos de Loteo Plaza II plantearon sus quejas e incluso mencionaron una supuesta zona liberada para los delincuentes ante lo que consideran falta de presencia policial y de la GUR.

Semanalmente, se realizan reuniones del Comando Unificado en la Jefatura o en el Municipio con la participación de autoridades de distintas fuerzas de seguridad para evaluar el resultado de operativos y planificar acciones. Sin embargo, el espacio no parece atender los reclamos de los vecinos.