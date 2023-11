Pullaro aseguró que se pagarán los aguinaldos con normalidad

Maximiliano Pullaro afirmó este domingo que su gobierno va a hacer "un esfuerzo para pagar los aguinaldos" y el sueldo de diciembre. El gobernador electo de la provincia de Santa Fe habló en Radio Rivadavia, donde minutos antes su par de Chubut, Ignacio Torres, había anticipado que no puede hacer frente al compromiso debido a la reducción de recursos que sufrió la provincia por la caída de los fondos de coparticipación por la reducción del Impuesto a las Ganancias. "Nuestra situación es similar, pero vamos a hacer el esfuerzo para pagar los aguinaldos y enero. Encontramos una provincia que tiene el doble de deuda flotante que los recursos de caja", explicó, al hacer referencia a la masa de compromisos de gastos asumidos por el actual gobernador Omar Perotti que no se han pagado todavía.

Pullaro explicó que Santa Fe "tiene un déficit de cierre de año de alrededor de $200.000 millones que equivalen a 1,3 de la masa salarial". "No vamos a encontrar una situación sencilla pero vamos a trabajar para resolverla", señaló. Al igual que Torres, el gobernador electo de Santa Fe acusó al actual ministro de Economía, Sergio Massa, por el desfinanciamiento provincial, aunque amplió las culpas hacia el peronismo. "Hay una responsabilidad de Massa, del kirchnerismo nacional y de todo el justicialismo que votó esta ley para desfinanciar a las provincias", enfatizó Pullaro quien aseguró que "con la medida de Ganancias se perdió más de una masa salarial en la provincia". "Ese goteo provoca un aumento del déficit fiscal que ya teníamos en la provincia. Un estado no es una economía familiar, uno va a haciendo los cortes de acuerdo a las necesidades de pago", explicó.

Asimismo, indicó: "En términos generales estamos de acuerdo de que Ganancias tenía que bajar, pero cuando uno lleva adelante una política fiscal tiene que mirar el impacto en el todo". "Vamos a apostar en el mediano plazo a resolver los desequilibrios de caja de Santa Fe. Hemos tenido 3 años de sequía que han afectado a la caja nacional y a la provincia", apuntó el futuro mandatario, quien anticipó que van "a ver cada uno de los pases a planta permanente en función de la ley de responsabilidad fiscal". En ese sentido, denunció que "hubo pases a planta de funcionarios políticos que pasaron a ser funcionarios públicos de la provincia de Santa Fe".

Respecto de la organización interna de Juntos por el Cambio, dijo que "en muchos temas" va a haber una coordinación del bloque de gobernadores opositores. "Es una relación que tenemos que construir. No es que sale de un día para otro, somos de partidos diferentes, somos 5 radicales 2 del pro y 3 provinciales. El desafío es mantener la coalición unida de nuestros bloques parlamentarios", indicó.

Al ser consultado sobre la participación de Patricia Bullrich en el gobierno de Javier Milei, consideró que "Juntos por el Cambio debe acompañar institucionalmente al gobierno nacional en lo que entienda que es correcto, defender los recursos para las provincias pero no tiene que cogobernar".



ACELERA LA AGENDA

Mientras tanto, Pullaro protagonizó en los últimos días de la semana que pasó un verdadero raid de reuniones de alto contenido político, en una agenda que sería la envidia (o el terror) de cualquier mandatario en ejercicio. Y que tiene que ver estrechamente, y desde distintos flancos, con la consolidación de las bases sobre las que se asentará su futura gestión; en un contexto en el que a la incertidumbre económica se suma la del rumbo definitivo que asumirá el próximo gobierno nacional, y la de cuál será la nueva configuración de la relación de fuerzas en ese escenario, hoy en pleno proceso de reformulación. Unos pocos apuntes al respecto deberían ser suficientes para dimensionar el rango de las conversaciones en curso. Con los nombres ya puestos y el consenso alcanzado entre las distintas fuerzas que componen la coalición Unidos, resta completar el curso parlamentario de la nueva estructura de ministerios. Y también terminar de delinear el perfil de gestión, habida cuenta de los desafíos que se acrecientan en materia de seguridad y Justicia, incluyendo el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación y la composición de la Corte Suprema de Justicia. Y también de lo que vaya a ser la política de obras públicas, en un marco donde ése ítem parece estar tachado en la lista de tareas del presidente electo Javier Milei. En ese esbozo básico e incompleto se cifra la trascendencia de los cónclaves de esas estratégicas 72 horas, que sin duda sumarán muchas más en los próximos días. La reunión con los gobernadores de Juntos por el Cambio buscó funcionar como una instancia de abroquelamiento y la articulación de un espacio con dinámica propia en medio de las turbulencias partidarias, y a la vez como la configuración de un interlocutor de peso frente al gobierno nacional. Según quien lo titule, se trató de “marcar la cancha” a Javier Milei, o bien de “garantizar la gobernabilidad”. Lejos de ser incompatibles, ambos objetivos se conjugan en el mismo entramado, del que forman parte el respaldo o el rechazo parlamentarios a las reformas que se impulsen, al igual que los distintos cauces de la distribución de recursos y su aplicación. En la agenda futura (o plausible) figura un encuentro con el presidente electo.