La Quinta de la Crema se consagró en Mendoza

Durante este fin de semana, en el Estadio "Víctor Legrotaglie" de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, se jugaron las Finales del Torneo de Juveniles de la Primera Nacional. Allí estuvo presente Atlético con dos categorías, quedándose por segundo año consecutivo con la consagración en Quinta División.

Conducidos nuevamente por Franco Mendoza, los chicos no dejaron dudas ante el local para un contundente 3 a 0, siendo superiores durante los 90 minutos y marcando la diferencia. Matco Guglielmone abrió el marcador, mientras que Ian Ostertag la amplió antes de irse al descanso. Ya en el segundo tiempo, el defensor central Nehuen Giménez sentenció el resultado.

Mendoza puso en cancha a Máximo Spesso; Valentín Mondino, Santiago Gerlero, Pedro Ojeda, Emanuel Rivero, Nehuen Giménez, Matco Guglielmone, Ian Ostertag, Misael Rodríguez, Nahuel Bett y Martín Peretti. En el complemento ingresaron Máximo Galván, Felipe Pauloni, Santino Stricker, Máximo Kamienski e Ignacio Minighini.En el banco quedaron Nicolás Lobo y Bautista Albelo.



LA CUARTA NO PUDO

En el primer turno, la Cuarta División de Maximiliano Canavesio igualó sin goles con el Deportivo Maipú de Mendoza y no pudo quedarse con el título al caer en los penales por 4 a 2. Los chicos del Celeste hicieron el desgaste y crearon las mejores opciones, pero no estuvieron finos en la definición y en los penales los mendocinos fueron más efectivos.