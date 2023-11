Garnacho hizo un gol espectacular

Con un golazo de Alejandro Garnacho de chilena, el Manchester United goleó por 3 a 0 al Everton, que está en el último lugar de la tabla, y se afianzó en los puestos de Europa League por la decimotercera fecha de la Premier League de Inglaterra. Este fue el segundo gol de Garnacho en la temporada, y el primero en la liga local después de 11 encuentros disputados.El tanto anterior había sido anotado ante el Crystal Palace por la tercera ronda de la Copa de la Liga. Marcus Rashford y Anthony Martial fue los que completaron la goleada de esta fecha.

El Aston Villa de Emiliano "Dibu" Martínez, quien tuvo un partido sobresaliente con seis atajadas que mantuvieron el triunfo de su equipo, derrotó por 2 a 1 como visitante ante el Tottenham, que no tuvo a Cristian Romero por suspensión, por la decimotercera fecha de la Premier League de Inglaterra. Con un gol de Giovani Lo Celso a los 22 minutos, el equipo de Londres estaba en ventaja pero a los 52 minutos de la primera etapa el español Pau Torres y a los 16 del complemento Ollie Watkins le dieron la victoria al club de Birmingham que lo dejó en la cuarta posición del campeonato, en puestos de Champions League.

Este fue el primer gol de Lo Celso en la temporada con el Tottenham, después de cuatro partidos disputados hasta el momento -tres por Premier League y uno por copa nacional- desde que se recuperó de la lesión que lo marginó del Mundial Qatar 2022 con la Selección argentina.



TAMBIÉN GOLES EN ITALIA

Roma le ganó 3-1 a Udinese en el Estadio Olímpico por la fecha 13 de Serie A de Italia. El campeón del mundo, Paulo Dybala, asistió en el primer gol a Gianluca Mancini y anotó el segundo tras una gran jugada. Leandro Paredes partió desde el arranque y con la victoria, el equipo dirigido por José Mourinho quedó en puestos de clasificación a Europa League. Por su parte, en el visitante fueron titulares los argentinos Nehuén Pérez y Martín Payero.

Juventus y Inter empataron por 1 a 1 con goles de Dusan Vlahovic y Lautaro Javier Martínez. El equipo del ex jugador de Racing sigue liderando las posiciones con 32 puntos, Juventus tiene 30 y Milan 26, en las principales posiciones.

En tanto, Matías Soulé convirtió un nuevo gol para Frosinone en el triunfo sobre Genoa por 2-1, como local. El marplatense marcó su sexto gol en once partidos y extendió su gran presente en el club al que fue cedido esta temporada desde Juventus.