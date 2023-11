Radiografía de la TV argentina: un estudio revela las preferencias de los televidentes

Por Ariel Wolman - En un reciente estudio llevado a cabo por Kantar Ibope Media, la empresa que también se encarga de los ratings, se arrojaron datos reveladores sobre el consumo de televisión en la Argentina. Los resultados plantean un panorama detallado de cómo nos conectamos a la pantalla, revelando no solo la frecuencia de este hábito, sino también las preferencias y los sectores que lideran en inversión publicitaria.

Una de las sorpresas del informe es que, a pesar de la explosión de las redes sociales, los streamings y todo lo que generan las nuevas tecnologías, el 88% de los argentinos aún se declaran consumidores de televisión. Este estudio, que abarcó una muestra representativa de la población, reveló además que el 71% de los encuestados enciende mira la TV todos los días, subrayando la importancia de este medio en la vida diaria de la sociedad argentina.

Los géneros que lideran las preferencias de los televidentes abarcan una amplia gama de opciones. En la cima de la lista se encuentran los Noticieros Locales/Nacionales, seguidos de cerca por Biografías y Documentales, Series Extranjeras, y Actuaciones/Conciertos Musicales/Shows. Además, la programación dedicada a la Comida y Bebida/Cocina también figura entre las favoritas, resaltando el gusto por el entretenimiento relacionado con la gastronomía.



INVERSIONES PUBLICITARIAS: SECTORES

QUE BRILLAN EN LA PANTALLA TELEVISIVA

El estudio no solo se centró en los hábitos de consumo, sino que también analizó los sectores que reciben mayor inversión publicitaria en televisión. En el primer puesto está la industria farmacéutica. Seguramente usted ve que hay decenas de comerciales con soluciones para los dolores de cabeza, la panza, resfríos, hemorroides, hongos en las uñas, sequedad vaginal, picazones varias y "tránsito lento", entre muchos otros.

Luego le siguen las publicidades de higiene y belleza, alimentación, comercio y retail, y bebidas alcohólicas. Estos sectores han identificado a la televisión como una plataforma efectiva para llegar a sus audiencias, aprovechando su alcance masivo y su capacidad para generar impacto visual.



INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN EN EL

COMPORTAMIENTO DE COMPRA ONLINE

Además de revelar los hábitos y preferencias televisivas, el estudio de Kantar Ibope Media también indagó en la conexión entre la televisión y el comportamiento de compra online en la Argentina. De allí se desprende que el 51% de los argentinos utiliza Internet como una herramienta complementaria para obtener más información sobre productos o servicios que descubren a través de la televisión. Aún más notable es que un 40% de los encuestados admitió realizar compras en línea después de ser impactados por anuncios televisivos. Este dato resalta la capacidad de la TV para impulsar las decisiones de compra en el entorno digital.

Como se suponía, el estudio ratifica que las personas de 18 a 24 años son más propensos a ver televisión a través de dispositivos como notebook, tablet o teléfono celular. Este cambio en la preferencia de plataformas sugiere la adaptabilidad de la televisión para llegar a audiencias más jóvenes a través de canales digitales, consolidándose como un medio versátil capaz de seguir el ritmo de las tendencias tecnológicas emergentes.

Así, la televisión no solo se mantiene como un fenómeno cultural arraigado en la vida de los argentinos, sino que también se erige como una fuerza impulsora en la toma de decisiones de compra en un mundo cada vez más virtual.

A pesar de los cambios en la forma en que consumimos contenido, la TV continúa siendo un faro de influencia, iluminando no solo las pantallas de millones de hogares sino también los caminos comerciales de diversas industrias que encuentran en ella un aliado estratégico e indispensable. NA