El presidente electo con destino a Estados Unidos

Javier Milei viajaba anoche a Estados Unidos para protagonizar una gira relámpago que incluye New York y Washington, adonde cumplirá una apretada agenda personal y oficial antes de asumir como jefe de Estado.

En un inesperado gesto político que exhibe su probable estrategia económica y financiera, el presidente electo sumó a Luis "Toto" Caputo a la comitiva, que además integran su hermana Karina, Nicolás Posse y Santiago Caputo.

Otro de sus acompañantes es Gerardo Werthein, que sería embajador argentino ante la Casa Blanca.

El próximo mandatario nacional salió pasadas las 18:15 del Hotel Libertador a bordo de un auto junto a uno de sus custodios y está previsto que aterrice este lunes en el aeropuerto de Teterboro, una terminal para vuelos privados que se encuentra en New Jersey.

A su llegada, el futuro jefe de Estado de la Argentina y sus acompañantes serán custodiados por el Servicio Secreto estadounidense y además de las actividades en Nueva York, tendrá en agenda reuniones en Washington, en la Casa Blanca y con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Luis Caputo se transformó en la piedra angular en el programa de gobierno de la Libertad Avanza, ya que su propio peso desplazó a Emilio Ocampo como candidato a presidente del Banco Central y forzó la renuncia anticipada de Demian Reidel, que aparecía sucediendo a Ocampo.

Milei quiere a Luis Caputo en el Palacio de Hacienda y su decisión de invitarlo a la gira fortalece su cambio de marcha.

En este contexto, Milei coronará una visita personal a New York para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebe de Lubavitch" y considerado milagroso. Caputo, mientras tanto, tiene previsto mantener una agenda urgente con inversores y banqueros de Wall Street.

Tras pasar algunas horas en Manhattan, esta pequeña comitiva volará a DC para cumplir una agenda que ya está cerrando Marc Stanley, embajador de Estados Unidos en la Argentina.

Como es presidente electo, Milei no será recibido por Joe Biden en la Casa Blanca. Se trata de un protocolo diplomático que sólo rompió George Bush, cuando recibió informalmente a Lula da Silva, que enfrentaba, como futuro mandatario de Brasil una compleja situación económica.

De todas maneras, Milei visitará el Ala Oeste de la Casa Blanca. Allí será recibido por Juan González, consejero de Seguridad Nacional de Biden para América Latina.

González es colombiano de origen, conoce a fondo la situación económica y política del país, y fue designado por Biden para representar a los Estados Unidos en la jura presidencial del 10 de diciembre.

Además, si no hay cambios de último momento, el futuro mandatario tendrá reuniones en el Departamento de Estado, la Secretaría del Tesoro, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. (Fuente: Infobae).