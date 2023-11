Con la misión de distender la relación con Lula Da Silva

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Diana Mondino, la diputada electa y futura ministra de Relaciones Exteriores, viajó ayer a Brasil para reunirse con el canciller brasileño Mauro Vieira, en Itamaraty.

Lo hizo con el objetivo de acercar las partes entre el Gobierno del presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva y el presidente electo, Javier Milei.

La visita de Mondino la confirmó el embajador argentino, Daniel Scioli, de gran relación con Guillermo Francos, quien se hará cargo del Ministerio del Interior desde el próximo 10 de diciembre.

Milei descartó en reiteradas oportunidades tender lazos con "Lula" por su inclinación política.

Esta postura puso en tensión la relación bilateral luego de su victoria en el balotaje presidencial del domingo pasado frente a Sergio Massa.

El asesor en política exterior del mandatario brasileño y ex canciller, Celso Amorín, declaró que el jefe de Estado estaba ofendido por las declaraciones de Milei durante su campaña.

Lo que habría terminado de complicar la relación fue la invitación de Milei al ex presidente Jair Bolsonaro.

Según pudo saber Noticias Argentinas, Mondino le entregó a Vieira la invitación de Milei a "Lula" para la asunción, durante el encuentro del que además participó el embajador de Brasil en nuestro país, Julio Glinternik Bitelli.

"¡Bienvenida @DianaMondino a Brasil! Ahora, en Itamaraty junto con el canciller de Brasil, Mauro Vieira y el embajador de Brasil en nuestro país, Julio Bitelli", publicó Scioli en su cuenta de X.

El ex gobernador de Buenos Aires y ex candidato presidencial de Cristina Kirchner, en 2015, suena fuerte para continuar al frente de la Embajada Argentina en Brasil.