"Apuntaron con una mira telescópica al helicóptero"

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El presidente Alberto Fernández reveló en la etapa final de su gestión que divisó una "mira telescópica" apuntando al helicóptero presidencial en reiteradas oportunidades mientras se trasladaba de Casa Rosada a la quinta de Olivos tras el intento de atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Mientras yo fui presidente dos o tres veces, mientras viajaba en helicóptero de Casa Rosada a Olivos, me apareció una mira telescópica dentro del helicóptero", denunció en una entrevista que brindó al diario Perfil.

En la misma línea, amplió que se trató de "un rayo láser, una mirilla, alguien que está con algún arma enfocándome con el láser al helicóptero", y aclaró: "No creo que haya pretendido tirar el helicóptero. No sé".

"Lo que sí quería era que yo recibiera el mensaje de que había una mira telescópica apuntando al helicóptero. No me pasó una vez, me pasó dos, tres o cuatro veces, y con mi custodia lo vimos, y nos callamos porque dijimos: No hagamos un problema con esto", aseveró el jefe de Estado.

En otro pasaje del reportaje, el mandatario hizo referencia a la derrota del oficialismo ante La Libertad Avanza y apuntó contra el proceso inflacionario que azota al país.

Si bien evitó descartar responsabilidades propias, argumentó que la Argentina padece de aumentos de precios "desde hace mucho tiempo y que en este último año se potenció precisamente por la falta de dólares".

"La inflación es un elemento determinante. Alguien el otro día me preguntó si yo me sentía responsable de la derrota, y yo dije: No me siento responsable de la derrota. Obviamente, no puedo decir que no sea responsable si soy el gobierno que no salió airoso, me cabe alguna responsabilidad", sostuvo, y completó: "Lo que planteaba es que no siento ser la única causa de la derrota.

Nosotros perdimos la elección por diferentes motivos; la inflación es un problema".

El presidente hasta el 10 de diciembre realizó a modo de cierre de gestión un balance de lo que fue su administración y si bien admitió errores, intentó justificar sus decisiones.

"Seguramente me equivoqué y seguramente me equivoqué más de una vez. Me equivoqué con la cena de Olivos, eso no debió haber ocurrido, pero la verdad es que no lo medí así, porque ese día a Olivos deben haber entrado 60, 70 personas. Olivos se había convertido en la casa de gobierno, entraba y salía gente permanentemente y no me di cuenta de que eso no debíamos hacerlo", explicó sobre lo que fue quizás el momento de quiebre con la sociedad.