Unión se salvó del descenso, Colón jugará un desempate

Unión se impuso 1-0 ante Tigre en Santa Fe con gol de Kevin Zenón y mandó al desempate por el descenso a Colón, que perdió 3-1 frente a Vélez en el José Amalfitani, por la fecha 14 de la Copa de la Liga.

El Sabalero disputará un partido por la permanencia ante el Lobo, que cayó en cancha de Banfield ante el Taladro por 2-0.

Kevin Zenón abrió la cuenta a los 37 minutos en el 15 de Abril con una gran ejecución de tiro libre que pegó en la espalda del arquero paraguayo Santiago Rojas y se metió.

El Tatengue comenzó la fecha 14 de la Copa de la Liga en zona de descenso pero hizo los deberes y logró la permanencia.

El equipo de Kily González celebró con su gente tras un partido muy sufrido ante el Matador de Victoria, que ya no jugaba por nada.



VÉLEZ DERROTÓ A COLÓN

Vélez venció 3-1 a Colón en el José Amalfitani y se salvó del descenso, en la última fecha de la Copa de la Liga. El Sabalero deberá jugar un desempate con Gimnasia.

Santiago Castro abrió el marcador a los 16 minutos de juego y Valentín Gómez estiró las diferencias sobre el cierre del primer capítulo.

El Fortín lo liquidó a los 15' del complemento con Claudio Aquino, uno de los jugadores clave en la era Sebastián Méndez.

Sobre el cierre descontó Javier Toledo para Colón, que tuvo luego varias situaciones para achicar el marcador.

El Fortín quedó a las puertas de la clasificación a cuartos de final pero la victoria de Banfield sobre Gimnasia se lo imposibilitó.



BANFIELD LE GANÓ A GIMNASIA

Y LO MANDÓ AL DESEMPATE

Banfield le ganó como local 2-0 a Gimnasia y lo mandó a un desempate por mantener la categoría. El Taladro se impuso con los goles de Yonatan Cabral -en contra- y de Jesús Soraire y quedó con chances de meterse entre los cuatro mejores de la zona A de la Copa de la Liga.

Banfield quedó cuarto en la zona A de la Copa de la Liga y sabe que si Rosario Central no gana por dos goles ante Arsenal, se meterá en los cuartos de final.



TODA LA FECHA



ZONA A: Ayer: Vélez 3 vs Colón 1, Banfield 2 vs Gimnasia LP 0. Domingo 26: 18hs Talleres vs Independiente, Atl. Tucumán vs Huracán, Arsenal vs Rosario Central, River vs Instituto. Martes 28: 19hs Barracas vs Argentinos. ZONA B: Ayer: Unión 1 vs Tigre 0, Platense 1 vs Sarmiento 0. Domingo 26: 21.30hs Godoy Cruz vs Boca. Lunes 27: 19hs Estudiantes vs Lanús, San Lorenzo vs Central Córdoba, 21.30hs Racing vs Belgrano, Newell's vs Defensa y Justicia.