Se definen los finalistas

El Reducido de la Primera Nacional 2023 está por terminar ya que entró en instancias definitorias. Luego de que Independiente Rivadavia asegurara su lugar en la próxima temporada de la Liga Profesional, la segunda categoría sigue su curso en busca de conocer al ganador del último ascenso a Primera.

Las semifinales, al igual que ocurrió en cuartos de final (instancia en la cual quedó eliminado Atlético de Rafaela) serán a doble partido, de local y visitante, definiendo la serie en su casa el equipo mejor posicionado en la tabla general. Si la serie termina igualada, pasará a la semifinal el mejor ubicado.

No obstante, la final cambiará el formato: a partido único en cancha neutral. En caso de igualdad en los 90 minutos, se disputará media hora más en dos tiempos de 15. De persistir el empate, el ascenso se definirá en penales.

Este domingo se jugarán los encuentros de vuelta de las semifinales, ambos a las 17hs: Almirante Brown (0) vs Riestra (2) y Deportivo Maipú (0) vs Estudiantes Río Cuarto (0).