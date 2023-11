Por basura acumulada en el 2 de Abril, Mondino pidió acciones desde el Ejecutivo

Un pedido del bloque opositor que esta semana fue aprobado en el Concejo, trata sobre la basura que se encuentra en el sector público de las calles M. Cetta y E. Rondó del barrio 2 de Abril. El concejal Mondino lo defendió solicitando soluciones y propuso la creación futura de un nuevo Eco Punto en dicha zona que se encuentra alejada del casco céntrico.

El problema viene de hace tiempo, y en el proyecto se adjuntan fotos que atestiguan la situación: basura de todo tipo que dejan los vecinos en la calle. Siendo fundamental la limpieza de los espacios públicos para mantener una ciudad ordenada y atractiva, se solicita a través del documento contar con un sistema de recolección de basura con contenedores estratégicamente ubicados y frecuencia adecuada de recogida, lo que ayudará a evitar la acumulación de residuos y problemas de higiene.

Como miembro informante, el concejal Ceferino Mondino, integrante del bloque Juntos por el Cambio, expresó: “Sabemos que el tema de la basura no tiene que ver solo con la responsabilidad del Estado local, sino con la educación, la cultura y los hábitos de los vecinos de nuestra ciudad, pero para ello debemos trabajar. Esta es una problemática particular que ocurre en dicho barrio que está distante de la ciudad, y en donde se deberían depositar en forma selectiva los residuos”.

El edil pidió no solo acciones de recolección en el corto plazo, sino en un futuro ver la posibilidad de instalar un Eco Punto en dicha zona. “Esto es para que a los vecinos les quede más cerca arrojar la basura en forma seleccionada. Es una arteria de ingreso de la zona rural, de gente de paso, laburante, que tiene ganas de crecer y progresar”, expresó Mondino, quien, al finalizar su discurso, pidió apoyo a los pares en esta solicitud que brega por un cambio cultural en relación a la limpieza de la ciudad.