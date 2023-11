En un extendido conflicto con la empresa que ya lleva cerca de dos meses con medidas de fuerza, trabajadores lecheros nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) denunciaron que SanCor está “cerca de la quiebra” provocada por los directivos que “preparan su retirada”.

“La deuda con los acreedores llega a 379.400.000 dólares. La culpa ha sido de la administración, no de los trabajadores como quieren hacer creer. Los directivos preparan su retirada”, denunciaron desde el gremio conducido por Héctor Ponce. “Sin respuesta para dar a sus acreedores, y con el Consejo de Administración fracturado, los directivos de SanCor preparan su retirada con variado fuego cruzado entre sus integrantes, donde se achacan errores de conducción y responsabilidades no asumidas”, denunció ATILRA.

El sindicato lechero adelantó que “los trabajadores avanzan con el armado de las denuncias penales por evasión fiscal y las demandas laborales por deudas reconocidas por las propias autoridades de SanCor ante el Ministerio de Trabajo de la Nación”. En ese sentido, el gremio detalló que “tanto la Mutual de los trabajadores, así como la Obra Social que les brinda cobertura de salud y la entidad sindical que los agrupa, también decidieron acudir a la Justicia en procura de la percepción de sus respectivos créditos”. “Agotada la vía ministerial, se inicia la etapa judicial”, informó ATILRA.



LAS DEUDAS DE SANCOR

“Las cifras adeudadas por SanCor son realmente escalofriantes”, indicó el gremio en un comunicado. Y detalló datos aportados por la propia empresa durante el proceso de fideicomiso:

* Deudas provenientes del trabajo: U$S 50.100.000. Conceptos: salarios, sueldo anual complementario (SAC), diferimiento de salarios, retiros voluntarios, indemnizaciones, acuerdos en juicios de deudas a las obras sociales, deuda con ATILRA, deuda con la Asociación Mutual del Personal de la Industria Lechera (AMPLIL), deudas subsidios SanCor.

* Deuda previsional por evasión fiscal: sujeto a investigación.

* Deudas impositivas: U$S 139.100.000. Conceptos: moratorias AFIP caídas, planes de pago caídos, deuda corriente devengada impaga, moratoria ARBA, Ingresos Brutos ARBA, Fiscalía de Estado Provincia de Buenos Aires, deudas impositivas en otras jurisdicciones provinciales y municipales.

* Deudas comerciales: U$S 21.500.000. Concepto: productores, acuerdos preventivos extrajudiciales, deudas proveedores comerciales, transportistas, varios.

* Deudas financieras: U$S 168.700.000. Conceptos: entidades financieras, fondos de inversión, Fondep, Sancor Salud, Sancor Seguros.

Deuda total: U$S 379.400.000.



EL LARGO CONFLICTO

Tres audiencias de conciliación entre los trabajadores de ATILRA y los directivos de SanCor pasaron por el Ministerio de Trabajo sin que se llegara a ningún acuerdo. Luego de la última, realizada diez días atrás, desde el gremio denunciaron: “Los directivos de la cooperativa llevaron a la audiencia un ‘plan de incumplimiento’”. “Sancor planteó terminar de pagar en enero los sueldos de octubre y no todo lo que correspondería. Así los trabajadores y trabajadoras de Sancor son otra vez perjudicados como viene sucediendo desde hace seis años”, detallaron.

En la audiencia ante el Ministerio, ATILRA denunció a través de su representante legal, Alberto Coronel, que los trabajadores “no han percibido los salarios y que la empresa, cuando mal paga, lo hace en gran defecto de las cantidades debidas y en los tiempos que dispone unilateralmente”. Además señaló que si bien la empresa le realiza al personal los descuentos correspondientes a la seguridad social, el gremio y la mutual, “ilícitamente no los deposita en las cuentas recaudadoras correspondientes, financiándose con el dinero de sus empleados”. El gremio remarcó que “numerosísimos trabajadores han enviado reclamos” a través de telegramas, sin recibir respuesta alguna.