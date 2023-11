Grindetti quiere trabajar en conjunto con Bullrich

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El futuro jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, remarcó que si la dirigente Patricia Bullrich asume como ministra de Seguridad nacional desde la Ciudad van a poder "trabajar en conjunto" para evitar piquetes.

"La Ciudad viene de 16 años de cambio y hay que continuar con ese cambio, generar propuestas superadoras", sostuvo el saliente intendente del partido bonaerense de Lanús después de ser convocado por el jefe de Gobierno porteño electo, Jorge Macri.

En declaraciones radiales, al ser consultado sobre cómo tratarán las protestas en el centro porteño, que podrían profundizarse en la gestión nacional de La Libertad Avanza, Grindetti destacó la posibilidad de que Bullrich sea designada al frente del Ministerio de Seguridad por parte del presidente electo, Javier Milei.

"Vamos a poder trabajar en conjunto", subrayó el también presidente del Club Atlético Independiente.

Además, se refirió a versiones que habían señalado que iba a ser titular de la AFIP de la gestión de La Libertad Avanza: "Fue una cosa realmente extraña, porque nadie me llamó. Lo vi en los medios, pero sinceramente no hablé con Mauricio del tema. Cuando salió eso, yo estaba hablando con Jorge para sumarme al Gobierno de él".

"Nadie me llamó, no hubo ninguna propuesta en ese sentido", insistió.

Finalmente, Grindetti se refirió al futuro de la alianza entre el PRO y la UCR: "Después de una derrota, se producen cimbronazos, pero todo se reacomoda".