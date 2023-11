El femenino de Atlético ante Barracas, en el inicio del Reducido por el ascenso

El primer equipo femenino de Atlético de Rafaela recibirá este domingo a Sportivo Barracas, en el primer cruce del Reducido de la Primera C de la Asociación del Fútbol Argentino, en busca del ascenso a la Primera B.

Dicho juego se disputará en la cancha principal del Predio 'Tito' Bartomioli y comenzará a las 8.30hs.

El elenco que conduce Juan Wabeke finalizó en el quinto lugar de la tabla general anual.

Luego de la definición del Clausura y la final por el primer ascenso, el certamen que es organizado por AFA tendrá continuidad este fin de semana con los cruces del Reducido. Serán a partido único y si al cabo del tiempo reglamentario persiste la igualdad, habrá definición por penales.



Así se disputa el Reducido:



- Cuartos de Final: Las instancias de Cuartos de Final se jugarán en el Estadio del Club mejor ubicado en la Tabla General de Posiciones 2023. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos

reglamentarios, la definición se operará conforme a las disposiciones del art. 111 punto I apartado 1 inciso c) “Ejecución de tiros desde el punto penal” R.G.



- Semifinales: Los clubes serán nuevamente ordenados del 1 al 4, según la Tabla General de Posiciones 2023, quedando los siguientes enfrentamientos: 1 c. 4 y 2 c. 3. Las instancias de Semifinales se jugarán en el Estadio del Club mejor ubicado en la Tabla General de Posiciones (Punto 4). En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, la definición se operará conforme a las disposiciones del art. 111 punto I apartado 1 inciso c) “Ejecución de tiros desde el punto penal” R.G.



- Final: La disputarán los ganadores de las Semifinales. Esta instancia se jugará en el Estadio del Club mejor ubicado en la Tabla General de Posiciones (Punto 4). En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, la definición se operará conforme a las disposiciones del art. 111 punto I apartado 1 inciso c) “Ejecución de tiros desde el punto penal” R.G. El ganador de este partido obtendrá el derecho de ascender a la Primera División “B”, en la Temporada 2024.