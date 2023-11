Peñarol y Sportivo, ahora otra vez por el Regional

En el tercer enfrentamiento consecutivo en menos de un mes entre ambos, Peñarol recibirá este domingo desde las 19 a Sportivo Norte en uno de los encuentros correspondientes a la Zona 8 del torneo Regional Amateur, en la Región Litoral Sur. El árbitro finalmente será Franco Ceballos, pasando Darío Suárez como asistente (fue árbitro el lunes en cancha de 9 de Julio) junto a Angelo Trucco.

El elenco dirigido por Hugo Togni, que lidera el grupo con un punto de ventaja sobre el de Marcelo Varela, viene de asestarle dos 4-1 en los anteriores duelos, tanto en la primera fecha de este torneo como en la final de la Supercopa Departamento Castellanos. Indudablemente no todos los partidos son iguales, pero no deja de ser una referencia ineludible que el elenco de Villa Rosas está mejor en lo anímico y futbolístico.

Si bien las diferencias en el rendimiento no fueron tantas, sí las cifras, que demuestran la contundencia que tiene este Peñarol de la mano de jugadores en un destacado presente, como Manuel Bustos, Ariel Colzera, Jonatan Lastra o Claudio Albarracín, por citar algunas de las individualidades.

Por el lado del Negro, tratará de fortalecerse en el plano defensivo que es donde más ha flaqueado ante este rival, probablemente de la mano con que las incorporaciones aún no se han adaptado en la medida que pretende su entrenador.

El otro partido de este grupo se jugará hoy a las 17 entre los santafesinos UNL y El Quillá, con Martín Arce como árbitro.

Las posiciones en lo previo del grupo son: Peñarol 7; Sportivo Norte 6; UNL 3 y El Quillá 1.