Se llevó a cabo un nuevo intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos

GAZA - JERUSALÉN, 26 (Reuters). - El acuerdo para la liberación de rehenes en Gaza volvió a su cauce ayer, tras resolverse, con la mediación de Qatar y Egipto, una disputa sobre el suministro de ayuda al norte del enclave asediado.

Un funcionario palestino familiarizado con la diplomacia indicó que Hamás continuaría con la tregua de cuatro días acordada con Israel, la primera interrupción de los combates en siete semanas de guerra.

"Tras un retraso, los obstáculos para la liberación de prisioneros se superaron gracias a los contactos entre Qatar y Egipto con ambas partes, en 39 civiles palestinos eran liberados anoche, mientras que 13 rehenes israelíes abandonarán Gaza, además de 7 extranjeros", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí, Majed Al Ansari.

El brazo armado de Hamás había dicho antes que iba a retrasar la segunda ronda de liberación de rehenes prevista para el sábado hasta que Israel cumpliera algunas condiciones, entre ellas dejar entrar camiones de ayuda en el norte de Gaza.

El portavoz Osama Hamdan, advirtió que solo 65 de los 340 camiones de ayuda que habían entrado en Gaza desde el viernes habían llegado al norte de esa región, lo que suponía "menos de la mitad de lo acordado por Israel".

Las Brigadas Al Qassam también alegaron que Israel no había respetado los términos de la liberación de prisioneros palestinos.

Qadura Fares, comisionado palestino para los prisioneros, dijo que Israel no había liberado a los detenidos por orden de antigüedad, como se esperaba.

El ministro Avi Dichter, miembro del gabinete de seguridad israelí, declaró a Channel 13 News que Israel estaba "respetando el acuerdo" con Hamás en el que había mediado Qatar.

Israel aseguró que 50 camiones con alimentos, agua, material de refugio y suministros médicos se han desplegado en el norte de Gaza bajo la supervisión de la ONU, la primera entrega importante de ayuda desde el comienzo de la guerra.

La disputa en torno a la tregua había mermado las esperanzas de un segundo día de liberación de rehenes y prisioneros, después de que Hamás entregó el viernes a 13 mujeres y niños israelíes.

Unas 39 mujeres y adolescentes palestinos fueron liberados de cárceles israelíes.

El portavoz del ejército israelí, Olivier Rafowicz, dijo a la televisión francesa que Israel estaba cumpliendo estrictamente los términos de la tregua y afirmó que el ejército no había llevado a cabo ataques ni operaciones ofensivas en Gaza el sábado.

"Hay un retraso en la liberación de los rehenes. No quiero en modo alguno entrar en lo que dice el brazo armado del grupo terrorista Hamás", reconoció Rafowicz.