La importancia de respetar una alimentación adecuada

Nunca ha estado tan claro: coma menos tocino y más frijoles. Un análisis publicado en la revista BMC Medicine, basado en datos de 37 estudios, se suma a las pruebas de que comer menos alimentos de origen animal -sobre todo carnes procesadas- y sustituirlos por cereales integrales, legumbres y frutos secos está relacionado con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.

El estudio es especialmente útil porque detalla qué cambios alimentarios están más estrechamente relacionados con una mejor salud.

Por ejemplo, el estudio calculó que la sustitución de una ración diaria de carnes procesadas -como salchichas, embutidos o tocino- por una ración de cereales integrales, frutos secos o frijoles, se asociaba con un riesgo de entre un 23 por ciento y un 36 por ciento menor de problemas cardiovasculares, como derrames cerebrales, infartos al miocardio y cardiopatías coronarias.

El análisis combinó los resultados de estudios realizados en Estados Unidos, Europa y Asia, en los que se plantearon a los participantes preguntas detalladas sobre los alimentos que solían consumir.

Los investigadores los siguieron durante un promedio de 19 años y buscaron correlaciones entre sus dietas y su salud. Se ajustaron otros factores que pueden afectar la salud, como la ingesta de calorías, la actividad física, el tabaquismo y el consumo de alcohol.

Este tipo de estudios no puede determinar si los alimentos de origen vegetal previenen directamente las enfermedades cardiovasculares o la diabetes tipo 2, sino solo si existe una relación entre el consumo de este tipo de alimentos y un menor riesgo de padecer estas patologías.

Sin embargo, los resultados fueron consistentes entre los estudios y al mismo tiempo están respaldados por otras investigaciones que apuntan en esa dirección.

El estudio fue financiado parcialmente por la Fundación Alpro, una rama de investigación sin fines de lucro de una empresa con sede en Bélgica que fabrica leches y yogures vegetales; la organización no participó en la planificación, realización o interpretación del estudio.

La pregunta que se impone es ¿por qué más plantas y menos carne puede ser beneficioso?

La respuesta es contundente. Los beneficios de seguir una dieta rica en cereales integrales, frutos secos y legumbres y baja en carnes rojas y procesadas están respaldados por al menos 30 años de pruebas científicas.

Estos alimentos de origen vegetal están repletos de grasas cardiosaludables y fibra, que pueden ayudar a controlar el azúcar en sangre y reducir el riesgo de diabetes.

También debe mencionarse que tienen compuestos vegetales beneficiosos, ya que las legumbres son ricas en isoflavonas, que reducen la inflamación y actúan como antioxidantes.

Por el contrario, las carnes rojas y procesadas pueden contener más grasas saturadas, sodio o ciertos compuestos que favorecen la inflamación, todo lo cual puede contribuir al riesgo de enfermedades crónicas.

Los investigadores del estudio descubrieron que comer frutos secos en lugar de carnes procesadas se asociaba a un riesgo un 22 por ciento menor de diabetes tipo 2 y a un riesgo un 21 por ciento menor de muerte prematura.

La sustitución de la carne roja no procesada por alimentos de origen vegetal también se relacionó con mejores resultados de salud, aunque las reducciones del riesgo fueron menores y las pruebas menos sólidas.

Los estudios también descubrieron que sustituir los huevos por frutos secos estaba relacionado con un menor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y muerte prematura.

Esto es algo sorprendente, ya que la mayoría de las investigaciones sugieren que está bien comer uno o dos huevos al día. Sin embargo, en una comparación directa, los frutos secos podrían ser más saludables.

Finalmente, debe mencionarse que el estudio no analizó las leches y yogures vegetales ni los sustitutos de la carne, por lo que se necesita más investigación para saber cómo afectan estos productos a la salud. Fuente: Science Times.