El titular de Vialidad puso en duda si continuará la obra pública en Santa Fe

El jefe de distrito 7º de Vialidad Nacional, Fabio Sánchez, puso en duda la continuidad de las obras que el gobierno está llevando a cabo en territorio provincial. Fabio Sánchez señaló que todas las obras que se llevan adelante en la región "son con fondos nacionales; algunas están licitadas, otras adjudicadas y hay contratos firmados con empresas".

"Si todas las obras estuviesen en marcha estaríamos hablando de 127.000 millones de pesos en la provincia de Santa Fe", resaltó. Sobre el estado en el que se encuentran, reconoció que muchas obras demoraron en comenzar: "Nos tocó un proceso de inflación y muchas obras tuvimos que volverlas a licitar. No tenemos muchas obras que hayan comenzado, pero sí que están adjudicadas".

El titular de Vialidad planteó un escenario incierto con relación a la continuidad de las obras, tanto de las que están adjudicadas como de aquellas que se encuentran marcha; y mucho más las que se encuentran proyectadas y sin licitar.

Ante la consulta de qué pasará con el plan de infraestructura , Sánchez definió: "Por lo que escuchamos decir al presidente electo, están en duda, dijo que se paraba toda la obra pública financiada por el estado nacional. Se pararía toda la obra pública en la provincia". Información a la que accedió UNO, revela que actualmente el organismo tiene cuatro contratos en ejecución por $ 30.949 millones. En tanto, la Inversión ejecutada de la gestión asciende a $ 40.420.288.180.



OBRAS DE EJECUCIÓN EN

SANTA FE ($ 30.949 MILLONES)

RN 34: Construcción de la Autopista de RN 34 entre Ataliva y Sunchales, con un 80 % de ejecución a finalizar en los próximos meses. ($ 12.455 millones)

RN 1V09: Recuperación y mantenimiento de la ex Ruta 9 paralela a la autopista Rosario – Córdoba (RN9) entre Roldán y Bell Ville (Cba). Con una ejecución del 62% y trabajos previstos hasta mayo 2025. Inversión $ 10.602 millones de pesos.

RN 11: Mantenimiento entre Gobernador Crespo y Reconquista/Avellaneda con trabajos de bacheo y conservación hasta abril 2025. Iniciada en abril lleva un 15% de ejecución. Inversión comprometida $ 4.965 millones.

RN 7: Recuperación tramo entre La Picasa y el límite con Córdoba. A retomar trabajos en proceso de ampliación de monto de inversión por mayor cantidad de bacheo y repavimentación, con extensión de plazo de ejecución. Actualmente se cumplió el 70 % del contrato vigente con una inversión vigente de $ 2.927 millones.



OBRAS CONTRATADAS A INICIAR

EN SANTA FE ($ 40.484 MILLONES)

RN 34: Construcción Autopista de RN 34 entre Rafaela y Ataliva. 16 kilómetros dejados sin obra por la gestión 2015/2019 al limitar el contrato original Angélica-Rafaela-Ataliva. Con contrato firmado y avances en la liberación de traza por parte de Vialidad Nacional. Sin progresos de la contratista en la instalación el obrador y movilización de equipos. Monto de inversión estimado $ 24.174 millones.

RN 9: Construcción tercer carril entre Rosario (RN A008) y Alvear (RN A012), sobre diez kilómetros. Demolición y reconstrucción nuevos puentes sobre arroyo Saladillo. Nuevo Ingreso a Alvear. Proyecto ejecutivo de la obra presentado por la UTE en análisis para su aprobación por parte de Vialidad Nacional para inicio de la obra. Monto a invertir $ 16.310 millones. Esta es una de las obras no ejecutada por las PPP.



OBRAS ADJUDICADAS A CONTRATAR

EN SANTA FE ($ 77.042 MILLONES)

RN 33: Construcción Autopista RN 33, tramo San Eduardo – Venado Tuerto – Murphy. 39 kilómetros, 16 por duplicación traza actual, resto por traza nueva, con variante de paso por Venado Tuerto. A la espera de la firma del contrato para su inicio con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) compuesta por SE.MI. S.A., VIALTEC S.A. y C&E CONSTRUCCIONES S.A. Monto adjudicación $ 66.714 millones. Esta es una de las obras no ejecutada por las PPP.

RN 11: Modular de recuperación y mantenimiento por dos años para el tramo Rosario – Santa Fe. Tareas de bacheo, repavimentaciones parciales, mantenimiento, corte de pasto. Adjudicada a la empresa LOSI SA – Monto inversión $ 8.153 millones.

RN 33: Recuperación tramo Zavalla- Pujato, adjudicada en noviembre de 2023, repavimentación 14 kilómetros. Monto inversión $ 2.175 millones. Esta es una de las obras no ejecutada por las PPP.



EL MODO "A LA CHILENA"

En declaraciones a la emisora LT10, Sánchez fue consultado sobre el mecanismo "a la chilena", sistema de obras financiado por el sector privado que propondrá el próximo gobierno. "A la iniciativa privada ya la hemos vivido. En la ruta 11 estuvo la iniciativa privada por muchísimo tiempo y hoy está en el estado que está porque los privados no le han hecho nada. Nos llevó a que esté toda destruida". "Nosotros no nos podemos comparar con otros países. Argentina es un país muy grande, diferentes situaciones en distintas provincias, no somos todas iguales. Nosotros no podemos mirar un país europeo, que es de grande como la provincia de Santa Fe; o compararnos con un país chileno que es muy finito y quizás con una ruta a lo largo y con accesos lo pueden solucionar. Somos totalmente distintos", definió.

Para el jefe de Distrito 7º de Vialidad Nacional, "el modo a la chilena, quizás funcione en provincia de Buenos Aires donde hay muchos habitantes y puedan ser pagadas las autopistas. Este año en la provincia de Santa Fe se invirtieron más de 40 mil millones de pesos". También advirtió un posible escenario judicial complejo, ya que muchas empresas podrían accionar contra el estado por la revocación contractual.

Fabio Sánchez fue autocrítico y admitió que "no se pudo hacer todo lo que se quería", y continuó: "Habíamos planificado una cosa desde el distrito y tuvimos que hacer otra. Para hoy tendríamos que tener todas las rutas en marcha, pavimentándose y arreglándose. No se pudo hacer por el sistema inflacionario. Sí tuvimos un equipamiento importante, estamos trabajando con maquinarias que ha comprado este gobierno, que no las teníamos hace años. Hoy tenemos una máquina fresadora para estar inmediatamente en los lugares donde hay baches".