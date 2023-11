El dólar blue cerró con una fuerte baja a $995

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El dólar blue registró ayer su segunda caída consecutiva, después de las elecciones y cerró a $995 en la punta vendedora, mientras los tipos de cambio financieros operaron en baja y el Banco Central (BCRA) volvió a vender divisas después de veintidós ruedas consecutivas de compras.

La divisa paralela cerró en $950 para la compra y en $995 para la venta y la brecha con el dólar oficial se ubica en 179,7%, debajo de los 200 puntos que había alcanzado esta semana.

En la semana había llegado a un máximo de $1.080, cerca del récord nominal de $1.100 anotado en octubre último.

En la Bolsa de Comercio las cotizaciones financieras operaron por debajo de los $1.000 y el dólar MEP retrocedió un 7%, hasta los $933,8 y el Contado con Liquidación perdió un 1% y operó a $952,9.

El dólar MEP cayó cerca de $70 y la brecha con el oficial se ubica en 161,17%, mientras que el Contado con Liquidación quedó con una diferencia respecto del dólar oficial del 166,15%.

La baja de las cotizaciones financieras se produce luego de que el gobierno decidiera la extensión del dólar exportador hasta el 10 de diciembre, subiendo al 50% la porción de divisas que se pueden liquidar en el Contado con Liquidación.

El dólar tarjeta o turista y el dólar ahorro o solidario, con la carga impositiva cotizaron en $955, mientras que el cripto o dólar Bitcoin cotizó a $978,12, según el promedio del mercado.

El BCRA cortó ayer una racha de veintidós ruedas consecutivas con compras y vendió ayer US$ 27 millones para atender las necesidades del mercado.

La máxima autoridad monetaria tuvo en la semana un saldo positivo de US$ 6 millones y el acumulado del mes llega a los U$S 423 millones de compras netas.