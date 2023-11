Acertada e histórica decisión del PRO y sus jóvenes en acompañar y apoyar la fiscalización del balotaje

La decisión de participar y acompañar la fiscalización el pasado domingo por parte del PRO fue local y regional. En diálogo con Diario LA OPINIÓN, el concejal Ceferino Mondino y único representante del partido en Rafaela, nos contó junto a Pamela Knoll - quien representa a los nuevos jóvenes dirigentes del espacio-, cómo fue la experiencia y los resultados positivos de la iniciativa.

“Independientemente de la decisión tomada por Macri, la idea de participar en la fiscalización fue local porque entendíamos lo que pasaba en Rafaela y la región. Visualizamos el escenario, sentíamos lo mismo, sabíamos que no era necesario decir a quién tenía que votar la gente, pero sí expresarnos para que se quede tranquila que lo que iba a votar, era lo que se iba a contar”, expresó Mondino, y agregó que eran conscientes que, en la anterior elección, el partido de Milei había tenido muy pocos fiscales llegando a cubrir uno por escuela, no más. “Entendemos ideológicamente que los dirigentes locales tenemos que empezar a tomar nuestras propias decisiones al margen de lo que diga Buenos Aires; a veces podemos estar alienados y otras no por más que seamos del mismo espacio, porque nuestros intereses locales o de nuestra gente son muy distintos”, dijo, comentando además que el partido del PRO está en una etapa de reconstrucción siendo él ahora el único concejal del espacio, pero que poco a poco se está armando una interesante base de jóvenes dirigentes a quienes delegó la tarea de fiscalizar porque entendía que debían participar nuevos actores. “Después de la última elección hicimos una reunión, lo decidimos entre todos y yo veía que el impulso y el mensaje de los jóvenes era: no seamos tibios, vamos para adelante”, se sinceró el funcionario.

Y luego la presentó a Pame (Knoll), que fue quien coordinó la tarea en forma conjunta con el espacio de Milei, complementándose con Milagros Zafra, representante local de la Libertad Avanza.

La joven del PRO contó que, al decidir colaborar como un solo equipo, comenzaron a buscar gente y a convocar, aunque muchos, sabiendo la decisión de apoyar, se iban sumando voluntariamente. “Me reuní con Milagros, lo charlamos y de ahí seguimos por WhastsApp agregando a los grupos. Estuvimos juntando de los dos partidos por igual; la gente venía por inercia, porque sí, porque quería apoyar a la democracia, y viendo que estábamos trabajando juntos me decía: yo vengo por el Pro, vengo por la Libertad. Venía porque quería participar”, dijo con satisfacción.

Algo para destacar es que se anotaron muchos y de manera espontánea, se emitieron formularios para inscribirse y sobró gente, cosa que no suele suceder, al contrario. En todas las escuelas de Rafaela y en cada mesa de las 252 hubo un fiscal, y muchos de ellos se quedaron todo el día, algo comúnmente difícil de lograr.

“Cada uno quería hacer valorar su voto. Estamos muy contentos con los resultados; el que haya sobrado gente estuvo buenísimo, y quedó predispuesta a ayudar en futuras oportunidades. La gente se dio cuenta de que la única manera de lograr cambios es involucrándose”, expresó Pamela.

En la charla, Mondino reconoció que Milei logró llegar a muchos jóvenes que no creían en la política, haciendo también que participen activamente. “Hay algo que se despertó, y llevó a que se anoten fiscales voluntariamente, con perfil joven. Creo que lo que está cambiando es que antes se decía ser del Pro o de otro partido, y la gente ya no es más de nadie, sino que defiende el momento y la coyuntura. Acá muchos no estábamos convencidos a quien votar, pero sí sabíamos a quien “no” teníamos que votar, y eso fue lo que nos movilizó”, comentó, agregando que para esta iniciativa también recibió el ánimo y el apoyo del gobernador electo Máximo Pullaro y Gisela Scaglia, su vice gobernadora. “Lo que ocurrió en el balotaje son cosas que contagian, y lo quiero valorar. La fiscalización de Milei hubiera sido tal vez con 10 o 15 fiscales, y se llegó a 300 personas, sobrando 50 que actuaron de suplentes, cosa que nunca había ocurrido. Un dato no menor fue que el trabajo fue totalmente voluntario, sin ningún tipo de remuneración. Teníamos todos en claro que nos teníamos que jugar, aceptar el resultado, pero habiéndolo dado todo y asegurando que la gente se quede tranquila de que su voto iba a ser respetado ya que eso se había puesto en duda”, expresó.

Y la joven por su parte reconoció que esta movida los unió a todos, indistintamente si eran de un partido u otro. “Cuando terminamos, los de Libertad Avanza me invitaron a donde se reunieron para festejar y decían: “ella es la Mili pero del PRO”; no les importaba que no sea de su mismo partido. Creo que esto también va a cambiar bastante, la forma de comunicarse, de decir yo soy esto o lo otro. Creo que los jóvenes se unen más, y aunque no compartan algunas cosas, tienen otra tolerancia”.