Osvaldo Giordano será titular de la ANSES, en tanto que Horacio Marín estará al frente de YPF

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El presidente electo, Javier Milei, confirmó que Osvaldo Giordano será el titular de la ANSES y que Horacio Marín estará al frente de YPF, a través de un comunicado en el que, además, salió al cruce de versiones sobre una supuesta marcha atrás en el cierre del Banco Central.

"Ante falsos rumores difundidos, deseamos aclarar que el cierre del Banco Central de la República Argentina (BCRA) no es un asunto negociable", señaló el parte oficial.



ANTECEDENTES

Osvaldo Giordano, con una amplia trayectoria en funciones del gobierno nacional durante la era de Carlos Menem y como ex ministro de Finanzas bajo el mando del gobernador cordobés Juan Schiaretti, tiene una gran experiencia en relación con temas previsionales.

El elegido por Milei para encabezar la ANSES, es economista egresado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Ocupa desde 2015 la posición de ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, donde antes fue secretario de Previsión Social.

Fue el encargado de reducir -mediante reformas jubilatorias- el déficit de la Caja de Jubilaciones, que tenía en jaque los números de la provincia.

Si bien no integra la "mesa chica" de Schiaretti, el gobernador lo sumó a sus equipos cuando fue candidato a presidente y estuvo entre quienes lo acompañaron a los debates en Santiago del Estero y en la Facultad de Derecho de Buenos Aires.

A su vez, Martín Llaryora, gobernador electo de la provincia mediterránea, le ofreció la presidencia del Banco de Córdoba, la entidad financiera provincial.

Giordano comenzó como investigador en el Instituto Ieral de la Fundación Mediterránea y fue uno de los fundadores de Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).

Cuando Domingo Cavallo asumió como ministro de Economía, se desempeñó como subsecretario de Empleo, durante su primer paso al frente del Ministerio de Economía, en la presidencia de Carlos Menem.

De esa época data un estudio que elaboró el futuro titular de la ANSES en el que se proponía una profunda reforma laboral. Entre los hitos más relevantes de su paso por la función pública menemista, se destacan la creación de mecanismos para instaurar la desregulación de obras sociales y la implementación de la Ley de Riesgos del Trabajo.

Asimismo, entre 1992 y 2014, fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde realizó diversos análisis de políticas públicas en varios países latinoamericanos.

Como ministro de Finanzas fue protagonista de las negociaciones por el pacto fiscal durante el gobierno de Mauricio Macri. Estaba en la primera línea y se transformó en una de las voces más escuchadas.

Asimismo, se convirtió en un gran crítico de la gestión actual por los "incumplimientos" de la Nación, por ejemplo, en lo que hace a las transferencias de la ANSES a las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas.

"El Flaco", como le dicen sus amigos, publicó el libro "Una vacuna contra la decadencia", que escribió junto a Jorge Colina y Carlos Seggiaro, en el que plantean la necesidad de un ordenamiento en las cuentas previsionales.

Los tres economistas coinciden en subrayar que los males de la Argentina "no se originan en la grieta". En el texto, repasan los últimos 60 años de historia del país y aseguran: "Las políticas de Estado durante estas décadas sostuvieron el desorden del sector público. De este modo, la solución a los problemas no pasa por el ajuste fiscal; las soluciones pasan por el ordenamiento del Estado" y agrega que "no sólo se necesitan funcionarios honestos, sino idóneos. La ineptitud y la desidia provocan dentro del sector público más daño que la corrupción".

Horacio Marín, el actual director de Exploración y Producción de Tecpetrol, la empresa petrolera del Grupo Techint, fue designado para desempeñar el cargo unificado de presidente y director ejecutivo (CEO) de YPF.

De esta manera, a partir del 10 de diciembre estará a cargo de la empresa con mayoría estatal que el presidente electo buscará privatizar durante su mandato.

En cuanto a lo académico, Marín es ingeniero químico de la Universidad de La Plata, con un máster en ingeniería del petróleo en la Universidad de Texas y posgrado en Stanford.

Sin embargo, su rol de especialista no fue consolidado dentro del universo de la política, sino en el ámbito empresarial.

Trabajó durante 35 años en Tecpetrol, donde ingresó como ingeniero de reservorios. Desde el año 2008 maneja el área de exploración y producción.

El ejecutivo -pragmático y directo a la hora de liderar- "es hoy la persona de confianza de Paolo Rocca, líder de Techint, cuando hay que discutir cuestiones vinculadas a la explotación técnica de un yacimiento y a todo lo que sucede en el subsuelo hidrocarburífero", describió Econojournal, sitio especializado en el sector energético.

Bajo su mando, YPF volvería a unificar el cargo de presidente y CEO que se separó desde la gestión de Mauricio Macri y que actualmente estaban ocupados por Pablo González y Pablo Iuliano, respectivamente.

La experiencia de Marín le permitirá actuar con cintura para definir las prioridades de la empresa. Pero deberá desarrollar rápidamente un perfil más político, que debería incluir ejecutar el fin del congelamiento del precio de las naftas e implementar medidas para lograr el posicionamiento de la Argentina en el mercado internacional.

Los combustibles habían ingresado al programa Precios Justos, pero las empresas fueron aplicando incrementos periódicos, pero finalmente, hubo un salto de casi 10% después de las elecciones de octubre.

La designación de Marín viene de la mano de la confirmación de que Guillermo Ferraro asumirá como ministro de Infraestructura y Eduardo Rodríguez Cirillo como secretario de Energía.

Estos nombramientos son relevantes ya que tendrán interacción directa con las autoridades de YPF. La coordinación entre estos actores será crucial en el desarrollo de este sector estratégico, mediante la implementación de las políticas energéticas y la gestión de los recursos naturales del país durante los próximos años.