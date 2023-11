Atacó a su expareja y su acompañante, y les rompió los autos: 2 años de prisión condicional

Matías Raúl Andrés C., de 34 años, fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento condicional por haber agredido físicamente a su expareja en Sunchales (departamento Castellanos).

La condena también se le impuso por haber amenazado a la mujer, y por haberle causado daños al vehículo que es del hombre que es la actual pareja de ella, informó en la víspera la oficina de Prensa de la Fiscalía Regional 5.

La fiscal Gabriela Lema, perteneciente a la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de la Fiscalía Regional 5, representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos y en el que se impuso la pena. Por su parte, el juez Nicolás Stegmayer, fue el encargado de dictar la sentencia.



VIOLENCIA,

AMENAZAS Y DAÑO

Lema manifestó que “el 10 de octubre pasado, aproximadamente a las 23:30, el condenado fue en auto a la intersección de calle Montalbett y la ruta 280 de Sunchales, donde estaba su expareja cenando con un hombre al lado del vehículo de él”. Agregó que “Matías C. se bajó de su auto e intentó agredir físicamente al hombre que es la actual pareja de la mujer, lo que no pudo concretar”.

“Al intervenir la mujer para intentar detener la agresión, el condenado comenzó a agredirla físicamente y le provocó lesiones en distintas partes del cuerpo. Además, la insultó y la amenazó de muerte”, prosiguió.

La fiscal manifestó que “Matías C. también daño el vehículo de la actual pareja de la mujer. Le arrojó piedras, luego se subió al automóvil de la mujer y chocó intencionalmente el vehículo del hombre, al que le provocó múltiples daños en la carrocería, espejos retrovisores, vidrios, luneta y faros”.

“El hecho se le atribuyó a Matías C. en un claro contexto de violencia de género”, afirmó la fiscal.



ABREVIADO

Matías C. fue condenado como autor de los delitos de lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo, amenazas, daño, todo en un marco de violencia de género.

Además debió hacerse cargo de la reparación total de los daños causados al automóvil del hombre que estaba con su expareja, y asumió el compromiso de realizar un tratamiento psicológico durante dos años, para lo cual deberá presentar informes trimestrales.

El condenado y su abogado defensor aceptaron la decisión de abreviar los procedimientos del juicio. Asimismo, el imputado admitió su culpabilidad y responsabilidad en los hechos que se le atribuyeron, aceptó la calificación penal propuesta por la Fiscalía y la pena que se le impuso.

Por su parte, las víctimas manifestaron su conformidad respecto al procedimiento abreviado y a la pena impuesta.