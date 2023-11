Con The Cure, Blur y Pet Shop Boys arranca el Primavera Sound

Con el regreso de The Cure a diez años de su última visita al país, y la presencia de Blur, Pet Shop Boys y Beck como principales atractivos, arranca la segunda edición argentina del tradicional festival español Primavera Sound, que se llevará a cabo este sábado 25 de noviembre y el domingo 26 en el porteño Parque Sarmiento.

A lo largo de las dos jornadas, que se extenderán desde las 14.30 hasta las 0.30 del día siguiente, más de 40 artistas locales y extranjeros de diversos estilos se repartirán en los cuatro escenarios montados en el predio deportivo ubicado en el barrio de Saavedra.

Entre ellos, todos los focos del primer día se los lleva The Cure, que prevé una actuación de dos horas y media, como si se tratara de un concierto en solitario y no de un set adaptado para este tipo de encuentros musicales.

Por ese motivo, los otros tres grandes protagonistas del festival, Blur, Pet Shop Boys y Beck, concentrarán sus respectivos shows el domingo, en sets que oscilarán entre la hora y la hora y media de duración.

Para el grupo británico encabezado por Robert Smith se tratará de su tercera escala en la Argentina, con un inolvidable debut por el caótico enfrentamiento entre el público y las fuerzas de seguridad en marzo de 1987 en Ferro y un regreso triunfal en abril de 2013 en River.

Por su parte, Blur, uno de los grupos insignia del brit-pop de los `90, estará de vuelta tras su paso de 2015 en Tecnópolis, esta vez con su nuevo disco "The Ballad of Darren" bajo el brazo.

La oferta central que encuentra al pop gótico en The Cure y al brit-pop en Blur, amplía su paleta estilística con la bandera synthpop de Pet Shop Boys y Beck, un exponente de peso del rock indie.

Por supuesto que la grilla del encuentro musical también permitirá el contacto del público local con artistas alternativos internacionales, como el caso de Róisín Murphy, Slowdive, Black Midi, Carly Raejepsen y The Blessed Madonna, entre otros.

También habrá una buena oferta de artistas argentinos, con figuras de largo recorrido, como el caso de Richard Coleman, Él Mató a un Policía Motorizado, Virus y Turf, por citar algunos; y jóvenes representantes de una nueva generación del pop y de los llamados ritmos urbanos, como Conociendo Rusia, Mi Amigo Invencible, Dillom, Milo J, Evlay y la DJ Anita B Queen, entre tantos.

Bajo la consigna "Reflect What You Are", el festival se expandirá por otras locaciones de la Ciudad de Buenos Aires con side-shows de algunas de sus figuras.

Lo cierto es que Primavera Sound tendrá su segundo desembarco en la Argentina este fin de semana, tras su debut del año pasado en Costanera Sur, en una edición que tuvo a Jack Black, Arctic Monkeys, Bjork y Pixies, como algunas de sus principales atracciones. TÉLAM