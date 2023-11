Colón y Unión se juegan la permanencia

Los dos elencos de la capital provincial llegan a esta última fecha de la Copa de la Liga con 'la soga al cuello' en post de evitar el descenso. El más comprometido es Unión, que se juega el todo por el todo en su visita a Tigre; pero Colón también sabe que debe ganar y en su visita a Vélez se juega más que tres puntos.

Unión de Santa Fe recibirá este sábado a Tigre con la obligación de ganar para evitar el descenso a la Primera Nacional, definición, que involucra a otros cuatro rivales en la lucha por la permanencia en primera. El partido en el estadio 15 de Abril de jugará desde las 18:00, en simultáneo con los otros encuentros con incidencia en la definición, será arbitrado por Yael Falcón Pérez y transmitido por TNT Sports.

De todos los equipos amenazados con perder la categoría, el "Tatengue" es el más comprometido porque ocupa el penúltimo puesto de la tabla anual con 43 unidades, sólo por encima de Arsenal -descendido por promedios- y debajo de Vélez Sarsfield (46), Sarmiento de Junín (46), Colón de Santa Fe (45) y Gimnasia y Esgrima La Plata (45).

Unión jugará con una certeza: si gana no perderá la categoría este sábado. La victoria, al menos, le brindaría una posibilidad de desempate porque Vélez y Colón se enfrentarán en Liniers, de modo que cualquier resultado allí dejará a uno de los dos equipos por debajo o con los mismos 46 puntos que alcanzaría el "Tatengue" en caso de vencer.

El mejor escenario para el equipo de Cristian González sería ganar y que pierdan Colón, su rival de toda la vida, o Gimnasia -visita a Banfield- para salvarse definitivamente. La victoria de Unión y el empate en Liniers podría deparar un infartante clásico santafesino para definir el segundo y último descenso de la temporada.

El desempate hasta podría motivar un cuadrangular entre Unión, Colón o Vélez, Gimnasia y Sarmiento, que necesita sumar un punto ante Platense en Vicente López para garantizar su continuidad en la máxima categoría.

Unión llega al decisivo partido de este sábado con una sequía de cinco fechas (dos empates, tres derrotas) y con un solo triunfo en las últimas once fechas. Transita el peor momento desde que el "Kily" González asumió el cargo en reemplazo de Sebastián Méndez.



UNA FINAL EN LINIERS

Vélez Sarsfield y Colón de Santa Fe jugarán una “final” por la permanencia en Liniers. El encuentro se jugará a las 18.00, en el estadio José Amalfitani, con arbitraje de Ariel Penel y con transmisión de ESPN Premium.

Vélez tiene asegurado como mínimo el repechaje, con sus 46 puntos en la tabla general, y en el caso de conseguir un triunfo podría clasificarse a los cuartos de final. Por su parte, Colón (45) necesitará ganar para obtener el pasaje a cuartos y una temporada más en la Liga Profesional -ascendió en 2014-, en contrapartida un empate o una derrota lo dejaría dependiendo de los resultados de Gimnasia (45) y Unión (43).



TODA LA FECHA

ZONA A: Hoy: 18hs Vélez vs Colón, Banfield vs Gimnasia LP. Domingo 26: 18hs Talleres vs Independiente, Atl. Tucumán vs Huracán, Arsenal vs Rosario Central, River vs Instituto. Martes 28: 19hs Barracas vs Argentinos. ZONA B: Hoy: 18hs Unión vs Tigre, Platense vs Sarmiento. Domingo 26: 21.30hs Godoy Cruz vs Boca. Lunes 27: 19hs Estudiantes vs Lanús, San Lorenzo vs Central Córdoba, 21.30hs Racing vs Belgrano, Newell's vs Defensa y Justicia.