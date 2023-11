Se juegan los cuartos de final

Este sábado, en cancha de Atlético Esmeralda, se disputarán los cuartos de final del tercer torneo de fútbol Senior de Liga Rafaelina de Fútbol. Sportivo Norte ya espera en semifinales.

Los cruces programados para hoy son: 15hs San Isidro de Egusquiza vs Deportivo Bella Italia, 16.00hs Atlético Juventud vs Bochófilo Bochazo, 17.00hs Atlético Esmeralda vs Argentino Quilmes.

En la tercera y última fecha se habían registrado los siguientes marcadores finales: Atlético Juventud 0 – Dep. Bella Italia 0, San Isidro 2 – Atlético Esmeralda 0, Sportivo Norte 1 – Argentino Quilmes 0.