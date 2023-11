La noche de los bastones largos

Este editorial lleva un título fuerte y caro para nuestra historia institucional, no busca banalizarlo, por el contrario, apoyarnos en aquellos nefastos días del golpe militar del 66 y la represión cobarde hacia docentes y estudiantes de las Universidades Públicas de la época, los reflota para hacerlos visibles y alertarnos que toda manifestación violenta es una manera de agonizar socialmente y aunque la comparación sea draconiana, la golpiza recibida por los hinchas argentinos en el estadio Maracaná, a manos de una fuerza de choque de la policía de Rio de Janeiro en la previa del gran Clásico de las Américas, entristece y alarma.

Por momentos el fútbol, gran metáfora de los comportamientos en nuestro continente, da miedo; la sensación muta a certeza cuando lo analizamos no ya como una fiesta popular incomparable o como un ingenioso ámbito donde las saludables rivalidades, sacan lo más creativo de sus pueblos y lo convierten en imprescindible, para llevarlo a lo irracional, en conductas que se escapan de cualquier previsión y lo dejan muy cerca de su extinción, al menos en el concepto de ese ritual pagano que nos iguala, como en ninguna otra actividad del colectivo social.

¿Hay alguna otra expresión deportiva más lúdica, más democrática, más accesible y más apasionada que el fútbol?

¿Verdad que no?...

Pues bien, el deber entonces, es cuidarlo y esa tarea con distintos grados de responsabilidades, es de todos y los episodios de una feroz golpiza de la policía a un grupo de hinchas con camisetas albicelestes, constituye una negación a esa responsabilidad y nos hace trascender como bárbaros. Gianni Infantino en su condición de líder político del fútbol mundial, bajó línea en ese sentido llamando a la reflexión e instando a proteger a los protagonistas, que incluyen a los espectadores, no podemos soslayar que el propio presidente de FIFA, hace un par de semanas presencio la final de la Copa Libertadores en ese mismo escenario entre Fluminense y Boca, partido que trascendió mucho más por los desmanes provocados por la policía y un sector de los simpatizantes xeneizes, que por la conquista de los cariocas.

El aventar las conductas violentas en los estadios de nuestra región, es un desafío enorme, porque no deja fuera de las responsabilidades a los que pagan un ticket o a los que sin tenerlos, acometen con premeditados disturbios para ingresar a como de lugar, estrategias que también se vieron en tiempo real en las adyacencias del Maracaná en la final de libertadores, ergo, condenar la represión es una premisa y también interpelarnos como aficionados, dirigentes y periodistas, sobre la naturalización de todos estos hechos, muchas veces enmascarados detrás de las rivalidades o la pasión.

El fútbol argentino lo resolvió, parcialmente, de la manera más sencilla pero injusta que se recuerde, sin visitantes, sin los otros, sin contrapuntos, una medida poco frecuente en el resto del mundo, sin que ello haya alejado a los violentos de las canchas, para pasar a comportarse en muchos casos, como socios prebendarios de los políticos de turno, un modelo que no es el mejor ejemplo de exportación.

¿Tomaremos nota? ¿O solo será una despedida hasta la próxima paliza?



QUIÉN ES SCALONI…

Me une a Lionel Scaloni una relación de afecto y admiración, la siento mutua por sus gestos y algunos comentarios en privado en las pocas oportunidades que tuvimos de intercambiar unas palabras, valoro su temperamento moldeado fuera de lo tóxico que nuestro medio impone y por su perfil insondable para el mundo externo, es decir, un hombre austero que, hasta aquí, sobrevivió a las tentaciones que la gloria sugiere. Hace unos días hizo catarsis luego del triunfo de su equipo en Rio de Janeiro e intuyo que ya nada será igual, el abanico de inferencia y conjeturas es infinito y las razones de su probable dimisión al cargo de entrenador, también acompañan el coro de especulaciones donde la política está nuevamente señalada como partícipe necesaria.

Scaloni es un hombre sensible, dicho esto no como un disvalor, en todo caso léase como descriptivo, que, a pesar de su condición de multicampeón, no deja de ser novato como técnico de elite y referente en un sistema truculento que demanda y exige dejar la piel y otros órganos en el día a día, en consecuencia, esos recursos no renovables, en algún momento, se manifiestan rotundamente devastados.

No es habitual en medio de esta locura globalizada del éxito y propagada por todos los canales de la comunicación, que aquello que llamamos “sistema”, expulse a los padres de esas criaturas; tampoco resulta llevadera la exposición a nivel mundial y en particular en Argentina, en un futbol moralmente quebrado, por lo tanto, ante la ausencia de un generador de energías positivas al que echar mano y activarlo según las necesidades, el replanteo suena a humano.

Lionel Scaloni dejó una estela de dudas sobre su futuro y pateó el tablero con una firmeza tal, que pocos se atreven a avizorar el final, entre otras cosas, porque no estamos preparados para analizar conflictos mientras sigue sonando la música de la orquesta del Titanic, pero si así ocurriere y prevalece en su decisión, proteger su calidad de vida acosada por semejante exposición, mas admiración recibiría de quien firma este editorial, aunque con cierto egoísmo, todos quisiéramos exigirle que se siga haciendo cargo.

A lo mejor no vale pena volverse vulnerable y cuestionado una vez que este tiempo pródigo en títulos y gloria haya pasado, al menos para hombres con este perfil que tanto destacamos y que por estas horas nos ha dejado un gusto amargo, con ese eufemismo de renuncia o de un mensaje a los que deben acompañarlo con mejores acciones que se correspondan con ese prestigio que este entrenador y estos jugadores, han recuperado para el futbol argentino luego de casi 30 años, de resultados sombríos y procesos de los que nos hemos ruborizado.