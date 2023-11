La lucha por tener un centro de radioterapia en la ciudad

Hace tiempo que en Rafaela, la Asociación Amigos de la Vida solicita que se realice un centro de radioterapia. Teniendo en cuenta la necesidad de la comunidad rafaelina y gracias a su acercamiento y a sus charlas sostenidas, la asociación empuja para que esto llegue a manos de alguien a quien realmente le interese hacer realidad este gran proyecto.

El pedido parte de la urgencia que supone el incremento de casos de cáncer en la ciudad y alrededores. Pese a que ya existe en Sunchales un centro de radioterapia de alta tecnología, su condición privada no permite que todos puedan acceder. La mayoría se traslada a Santa Fe para realizarse el tratamiento, y esto suele ser un obstáculo, en algunos casos, por la edad y la distancia.

La asociación resiste ante las negativas y sigue adelante con sus reuniones y su pedido. En esta ocasión, LA OPINIÓN tuvo la visita de Pablo Williner, quien comentó más detalles sobre su trabajo.

"Desde Amigos de la Vida, hicimos una carta al gobernador para pedir por un centro de radioterapia, creíamos conveniente que se haga en el hospital. Yo recorrí varios centros de radioterapia en Buenos Aires, entonces realmente vi cómo se hace. El gobernador me pone en contacto con Eter Senn, coordinadora de salud región Rafaela.⁣ Eter me comenta que sí, que es necesario, pero que los costos son altos... las paredes tienen que ser más anchas, de un metro, de plomo, una serie de requisitos. Entonces, ¿qué creí conveniente? que esto había que ampliarlo con la fuerza de una institución con 31 años en Rafaela, que lucha por la defensa de la vida. Vi y empecé a convocar gente que estaba enferma a través de contactos de los distintos sanatorios, información que me llega", comienza a comentar Pablo, relatando con detalle el pedido.

Además, hizo hincapié en el aumento de casos de cáncer de la ciudad y de la zona: "Los médicos de acá de Rafaela son muy muy cerrados como para decirte los porcentajes. Los médicos de los pueblos te lo cuentan; ha aumentado el caso de cáncer impresionantemente. Es muy triste porque lógicamente uno tiene familiares, amigos. También hay muchos casos de leucemia. Yo tengo amigos y familiares que han viajado hasta Santa Fe para hacerse los tratamientos. Cuando una persona está enferma está muy cansada para ir hasta allá, volver. A mayor edad, mayor problema también. Entonces vemos la necesidad imperiosa de contar con un centro de radioterapia", insiste Pablo.

"Así fue como hicimos una asociación que se está ampliando y que se llama 'El árbol de la vida', porque cubre todo lo que es la familia, los hijos. Hay muchísima gente, ya contamos con más de 150 adherentes. No cobramos ni inscripción, ni cuota societaria, lo único que pedimos es que aporten ideas, cosa que no hacen los concejales, porque ese sería su trabajo", sostuvo.

Además, agregó: "En San Francisco hay un centro de radioterapia, pero acá a 40 kilómetros también hay un centro muy importante, uno de los mejores del país, que es en Sunchales, pero es privado, es de Atilra y se necesita mucho dinero. Sería importante colaborar con las vecinales, por ejemplo, que te avisen de casos de cáncer en la ciudad, ir estudiando qué es lo que produjo en los últimos años el aumento tan prolongado de cáncer. Hablan hasta en parte del 700%. También me habían aportado una idea, que es hacer una campaña con todos los presidentes de la comunas e intendentes para que firmen este pedido del centro de radioterapia".

Para finalizar, expresó: "Estamos trabajando y con muchas ganas de tener respuestas. Poniendo en común y teniendo ideas, como decía antes, con la gente que se reúne y quiere lo mismo para Rafaela".

Cabe destacar que Pablo aprovechó la ocasión para expresar su inquietud en cuanto a la inseguridad y el medio ambiente, haciendo hincapié en el calentamiento global, problemáticas que aquejan a una gran cantidad de personas.

Quien quiera sumarse y aportar ideas puede ponerse en contacto a través de las redes sociales de la Asociación.