Carlos Rodríguez no será más asesor de La Libertad Avanza

Tras ser foco de polémicas por sus dichos contra el colectivo LGBT y sobre el alcance del ajuste, Carlos Rodríguez, quien se desempeñó como asesor del reciente electo Javier Milei, confirmó su alejamiento del libertario y aseguró que dejará de aconsejar a La Libertad Avanza.

Lo comunicó el propio Rodríguez a través de sus redes sociales desde donde precisó que será "mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente".

La designación de Nicolás Caputo al frente del Ministerio de Economía y el reemplazo de Emilio Ocampo en las arcas del Banco Central de la República Argentina a raíz del acuerdo con el PRO también motorizaron su distanciamiento.

"Por medio de la presente comunico mi decisión indeclinable de terminar toda relación formal, real o presunta, de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza", comenzó el descargo del economista en sus redes

En la misma línea, remarcó: "Creo que seré mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente sin que mis ideas tengan que estar asociadas a un partido político o a una persona".

"Felicito a Javier Milei y a todos los miembros de LLA por el maravilloso trabajo que han realizado en favor de transformar para bien a nuestro querido país", completó.

Ante los comentarios de los usuarios de X, ex Twitter, el ex Vicentín remarcó: "Ya empiezan a preguntarme porque lo hago. Les digo. No he sido consultado en meses. Tenía la decisión tomada hace tiempo. Hoy es el momento óptimo ya que Javier designó el Ministro de Economía y cambió el Presidente del BCRA. Ya está la casa en orden".

La polémica protagonizada por Rodríguez

En los últimos días, el ex asesor fue blanco de ataques luego de admitir en una entrevista al canal LN+ el “problema” que tiene con las personas homosexuales por una cuestión "de hormonas": “Si veo dos hombres besándose, me duele la barriga”. En cambio, agregó que si se trata de dos mujeres, le “encanta”.

Además, reveló que las medidas económicas que tome Milei afectarán a la sociedad ya que considera necesario “sufrir para que la gente aprenda”. “Es lamentable, pero es así”, apuntó. (NA)