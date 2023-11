La victoria del Halcón complicó aún más el panorama de Boca

Boca perdió ante Estudiantes de La Plata por 3-2, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la semifinal de la Copa Argentina. De esta forma, el camino más directo que le queda para clasificarse a la Copa Libertadores 2024 se cayó y ahora el Xeneize únicamente tiene la vía de la tabla anual, pero no le resultará tan sencillo.

Tras caerse la vía de la Copa Argentina, la otra opción es la tabla anual. Con la victoria ante Newell's en la última jornada, el Xeneize quedó séptimo con 59 puntos. Hasta ahora ingresan desde el segundo al cuarto, porque el primero, River, ya sacó boleto por ganar la Liga Profesional. Hoy el último de ese selecto grupo es Rosario Central, que tiene 62. En el medio se encuentran justamente el Pincha y el Ciclón, ambos con 61.

Si Boca termina sexto en la Tabla Anual jugará la Etapa Previa Fase 2. Siempre y cuando se liberen 2 cupos.

Si Boca termina quinto en la Tabla Anual necesitará que se libere un cupo.

Si Boca termina cuarto, de mínima jugará la Etapa Previa Fase 2.

Con esto, el único camino posible para terminar en el cuarto lugar y lograr la clasificación directa requiere los siguientes resultados:

Que Boca le gane a Godoy Cruz

Que Rosario Central pierda contra Arsenal (ya descendido)

Que Estudiantes no le gane a Lanús

Que San Lorenzo no le gane a Central Córdoba

En cambio, también existe la probabilidad de que Boca termine quinto o sexto y se meta igual en caso de que alguno de los equipos mejor clasificados logre levantar la Copa Argentina o la Copa de la Liga y libere un lugar hacia abajo. Por ejemplo, el Tomba está metiéndose en cuartos del certamen local, mientras que el Canalla está muy cerca.