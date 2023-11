Argentina y Brasil, por el pase a "semis" del Mundial Sub-17

La selección argentina y Brasil se enfrentarán este viernes por los cuartos de final del Mundial Sub 17 Indonesia 2023 en el que será uno de los partidos más atractivos porque tendrá cara a cara a las dos potencias de Sudamérica en una nueva edición del clásico. El encuentro está programado para las 9 (hora argentina) en el estadio Internacional Jakarta y se transmitirá en vivo por TyC Sports, DSports y la TV Pública, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales.

En la previa al cotejo que arbitrará el noruego Espen Eskås, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es la Verdeamarela con una cuota máxima de 2.45 contra 2.65 que cotiza su derrota, es decir una victoria de la albiceleste. En caso de empate al término de los 90 minutos, se jugará un alargue y, de persistir la igualdad, se recurrirá a una serie de penales. El vencedor enfrentará en la siguiente etapa a España o Alemania, que se cruzarán en el primer turno.

La selección argentina accedió a los cuartos de final tras golear por 5 a 0 a Venezuela. Antes, lideró el grupo D, en el que debutó con derrota ante Senegal por 2 a 1 y, luego, venció a Japón por 3 a 1 y a Polonia por 4 a 0. Para el duelo vs. la Canarinha Diego Placente, DT de la albiceleste, dispondrá de una formación inicial con la mayoría de los jugadores que fueron titulares en esos cuatro juegos, entre ellos los delanteros Santiago López, Claudio ‘Diablito’ Echeverri y Agustín Ruberto, máximo artillero del torneo con cinco tantos en cuatro partidos.

Brasil tampoco está invicto en el campeonato porque en su debut cedió ante Irán por 3 a 2. Posteriormente se impuso a Nueva Caledonia por 9 a 0 y a Inglaterra por 2 a 1, pero quedó segundo en la zona C por diferencia de gol. En octavos de final no tuvo problemas con Ecuador y los superó por 3 a 1.



Algo de historia. Será el tercer enfrentamiento entre ambos países en una cita ecuménica para menores de 17 años. Anteriormente ganó Brasil: en Ecuador 1995 lo hizo en semifinales 3 a 0 mientras que dos años después, en Egipto 1997, la victoria fue 2 a 0 en los cuartos de final. Hay un antecedente reciente y fue en el hexagonal final del Sudamericano Sub 17 que se llevó a cabo en Ecuador y también ganó la Canarinha 3 a 2. Dicho campeonato es el que depositó a los seleccionados en la Copa del Mundo.



Las posibles formaciones:



Argentina: Jeremías Florentín; Dylan Gorosito, Juan Giménez, Tobías Palacio y Juan Manuel Villalba u Octavio Ontivero; Mariano Gerez y Valentino Acuña; Santiago López, Claudio Echeverri e Ian Subiabre; Agustín Ruberto. DT: Diego Placente.



Brasil: Phillipe Gabriel; Pedro Lima, Vitor Reis, Da Mata y Joao Henrique; Guilherme Batista, Rayan, Dudú, Sidney y Estevao; Kaua Elías. DT: Phalipe Leal.