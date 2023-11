Para Pullaro, “el cambio debe ser apoyando la producción y el trabajo”

Durante la mañana de este jueves, el gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió a la cumbre, realizada el miércoles, de mandatarios electos de provincias que conducirá JxC desde diciembre, a días de la elección de Javier Milei en la presidencia y de conocerse sus primeros anuncios. “Nos encontramos quienes representamos también el cambio al interior de la República Argentina, el mismo cambio que se expresó el día domingo con la contundente victoria de La Libertad Avanza de nuestro país”, dijo acompañado por sus futuros ministros de Gobierno, Fabián Bastía, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

“Apostamos a ponernos de acuerdo en una mirada institucional y acompañar los cambios que los argentinos eligieron, tanto el domingo a nivel nacional, como en cada una de nuestras provincias. Y estamos convencidos que el cambio en la provincia y el país debe ser apoyando al campo y la producción”, enfatizó Pullaro ante los medios, en la Legislatura santafesina esta mañana. “Santa Fe es una provincia productiva que le ha aportado mucho al país en el último tiempo, pero de eso ha vuelto muy poco. Vamos a trabajar para que nuestro país y cada una de nuestras provincias puedan crecer”, agregó.

“Trabajaremos muchísimo para fortalecer los bloques parlamentarios de Juntos por el Cambio para defender a nuestras provincias, y fundamentalmente defender sus recursos”, adelantó Pullaro. En esa misma línea, dijo que “Santa Fe es una provincia que le pone mucho al estado nacional. Santa Fe es el campo, la industria, es el comercio, son los puertos. Por eso nosotros lo vamos a discutir y vamos a consensuar porque es fundamental y para esto es importante la articulación de los 10 gobernadores con los bloques parlamentarios.

En materia de obra pública, el mandatario electo dijo que “para nosotros obviamente es muy importante, más en una provincia productiva como Santa Fe. Vamos a continuar con las obras que se están llevando adelante, fundamentalmente con todas las que están comenzadas, algunas con muy poco porcentaje de ejecución, pero algunas tienen un porcentaje de ejecución importante. Por eso, por supuesto vamos a dialogar muchísimo para que la obra pública llegue a la provincia de Santa Fe”.

En otro tramo de las declaraciones, afirmó que “el kirchnerismo ha dejado un Estado Nacional quebrado. Y fue así por una concepción de la distribución de los recursos en la República Argentina en donde las provincias productivas Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, aportamos muchísimo al Estado Nacional y todos esos recursos se volcaron principalmente al conurbano bonaerense. Ese modelo tiene que cambiar”.



BEG Y BILLETERA SANTA FE

Por su parte, y sobre el futuro de dos programas que han tenido mucho éxito de la actual gestión de Perotti, Pullaro destacó que hará una revisión a fondo del programa Billetera Santa Fe y señaló: "Sorprendería ver cuáles son los estratos que más la están usando". Lo hizo en una conferencia de prensa realizada en la Legislatura provincial. Qué pasará con Billetera Santa Fe es un tema muy sensible para los santafesinos. En la campaña electoral Omar Perotti subió el monto de reintegro de $5.000 a $8.000 por tres meses. La administración entrante prevé retrotraer la cifra a la original. En este sentido, Pullaro confirmó que pidió los listados para hacer una fuerte evaluación de programa. "Fundamentalmente por las referencias que tenemos de las personas que las están utilizando. Lo vamos a mostrar, pero te vas a sorprender cuáles son los estratos que más están consumiendo Billetera Santa Fe, además de algunas personas que para nuestro criterio no tendrían la necesidad de utilizar ese subsidio del Estado". Asimismo, subrayó que durante 2022 "la inversión que hizo el gobierno provincial en el programa es similar a la inversión que se hizo en las 12 universidades públicas" de la provincia. Y añadió: "Indudablemente en un momento de déficit lo vamos a revisar. Primero vamos a ver quiénes tienen este beneficio y sí realmente los ayuda a sostener su economía". También indicó que "ni a los sectores de bajos recursos, ni a los jubilados, ni a los estudiantes se les va quitar este derecho" y aclaró que, por el contrario se trabajará para que "tengan un monto mayor. Pero hay personas que tiene un sueldo de $400.000, $500.000, y ni hablar de los que tienen $3.000.000 o $4.000.000 y utilizan Billetera Santa Fe. Entonces, reordenamos los recursos del Estado de manera eficiente e inteligente", aclaró. Sobre el Boleto Educativo Gratuito, afirmó: "Lo vamos a mantener porque fue una política pública muy importante que se utiliza mucho. Los chicos logran viajar y sostenerse en el sistema educativo. Sobre eso no hay ningún tipo de discusión".



ÁREA ANTICORRUPCIÓN

Con el objetivo de asegurar el mayor control posible de los actos de gestión que encabezará a partir del 10 de diciembre, y con la intención de garantizar la mayor transparencia, Pullaro tomó dos decisiones clave: por un lado, ofrecer a la oposición encabezar la Subsecretaría Anticorrupción; y por el otro, firmar un decreto que dará acceso directo a decretos, expedientes y todas las licitaciones en marcha. El ofrecimiento fue realizado en persona por Maxi Pullaro y el senador Felipe Michlig al titular del PJ santafesino, Ricardo Olivera. Cabe destacar que la Subsecretaría Anticorrupción funciona en el ámbito del Ministerio de Gobierno y tiene personal a cargo. “Llegamos al Gobierno por una voluntad de cambio de parte de los santafesinos. Nos proponemos trabajar todo el día y todos los días para poder llevar adelante las transformaciones que Santa Fe necesita. Y en el marco de esas transformaciones, queremos hacer las cosas de manera transparente, donde si un funcionario se aleja de lo que marca la ley, sea denunciado como corresponda. Y nos parece fundamental que el control sea realizado desde adentro por la oposición, con libre acceso a documentación, decretos, expedientes y procesos de licitación”, remarcó Maximiliano Pullaro.