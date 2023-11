Rechazo unánime para la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas

Pese al continuo interés de Javier Milei pero, sobre todo, de Mauricio Macri, los clubes de fútbol le volvieron a decir que no al ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Ocurrió en la Asamblea General, en la cual los dirigentes ratificaron la posición del presidente de la AFA, Claudio Tapia, de no modificar el estatuto para permitir la privatización de los clubes.

Aunque se habló de un plebiscito, en esta oportunidad no hubo votación. Representantes de 45 clubes -tanto de la Liga Profesional como del ascenso- se acercaron a la sede de la calle Viamonte para llevar a cabo la Asamblea General. Tapia aprovechó el mitin para posicionarse en contra de las SAD y fue allí donde los dirigentes respaldaron la postura del mandamás del fútbol argentino. Es el mismo mensaje que enunciaron, semanas atrás, cuando sobrevoló la idea de Javier Milei de fomentar el acceso de capitales extranjeros a los clubes.

"Nosotros somos defensores de las Asociaciones Civiles sin fines de lucro. Estoy más convencido que nunca que ese es el fútbol argentino que todos queremos, y por eso este es un tema terminado. Por eso no vamos a pelear contra algo que no existe", destacó Tapia.

"Los felicito porque en las páginas de sus clubes ya se han manifestado en contra de las SAD", agregó a modo de agradecimiento a sus colegas.

A los dirigentes no les llamó la atención la única ausencia de los asambleístas. Se trató de Talleres, el club cordobés que levantó la bandera del silencio cuando todo el fútbol se posicionaba contra las Sociedades Anónimas Deportivas. A la T la conduce Andrés Fassi, quien si bien en los papeles se presenta como el presidente del club, en los hechos ejerce como un inversor privado que vive arriba de los aviones y que maneja la institución a la distancia mediante videollamadas y grupos de Whatsapp.

Después, siempre en un tono de respuesta a los dichos públicos de Mauricio Macri, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino recalcó que "gracias al trabajo de los dirigentes, el fútbol argentino es uno de los mejores del mundo. Y con la selección en un lugar privilegiado a nivel mundial".



"Quiero decirles que el fútbol argentino está muy bien, que se quede tranquilo, que algo hemos ganado en estos seis años, y quiero recalcar que los ingresos se consiguieron todos a partir de medidas populistas", lanzó Tapia sin nombrar a Macri.



"Los torneos son los más atractivos, los más competitivos. Un final de Copa de Liga muy atractivo, todos pelean algo, y en la Primera Nacional también está todo muy competitivo, igual que en las categorías menores. Y hasta habrá una nueva Liga Amateur Federal para el próximo año", completó.



Y justamente dentro de uno de los puntos que fueron tratados y aprobados en la Asamblea Ordinaria estuvo el resultado del balance que marcó un superávit de 2.776 millones de pesos.