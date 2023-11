Luego de los robos en la escuela del Zazpe, hicieron «abrazo simbólico» a la institución

El martes último, LA OPINIÓN informaba que, «En una escuela robaron los aires acondicionados», haciendo alusión a un ilícito que generó mucha indignación en la Escuela primaria Nº 1.361 "Ángela Peralta Pino", ubicada en Francia 2950 de barrio Monseñor Zazpe; un sector ciudadano donde todo se hace siempre “a pulmón” y cuesta mucho esfuerzo.

En la Escuela tampoco tienen ni teléfono fijo ni internet, ya que se robaron los cables -por el cobre- y no es la primera vez que los delincuentes ingresan al predio.

"Todo el tiempo se producen robos. Es muy difícil seguir en estas condiciones", dijo una docente de la Escuela a un cronista de este Diario.

El robo de la parte exterior de cuatro aires acondicionados fue la gota que rebalsó el vaso, ya que estos aparatos se fueron comprando a través de aportes del Fondo de Asistencia Educativa que entrega la Municipalidad y donaciones de privados. “No sabemos si vamos a poder reponerlos, más aún con los precios que hay ahora", agregó la docente consultada.



ABRAZO SIMBÓLICO

En ese estado de cosas, a modo de protesta y reclamo, la comunidad educativa de la Escuela "Ángela Peralta Pino" junto a los padres de los alumnos realizaron un «abrazo simbólico» con una excelente convocatoria el martes último.

Asimismo, en la jornada de ayer, a partir de las 18.30, se realizó el segundo «abrazo simbólico» a la institución donde además se colocaron carteles con consignas, hechos por los padres.

Es así que los carteles elevaban reclamos tales como «basta de robos…», «seguridad para la escuela!!!», «Con la escuela No», «seguridad para los chicos y los docentes», y «queremos soluciones Sr. Fiscal».

Valeria Carrizo, docente y vicedirectora de la Escuela dialogó en la víspera con este Diario, a propósito de este segundo «abrazo simbólico» y comentó que, “por la situación de la escuela, vecinos autoconvocados del barrio Monseñor Zazpe, formaron un grupo de whatsapp con unos 150 integrantes, donde compartieron experiencias”, dijo.

“Durante el acto –continuó la docente- se firmó una nota escrita por las mamás del Barrio, donde junto a otros vecinos exponen cuales son las irregularidades [en materia de seguridad]. Esa nota va a ser entregada al intendente Luis Castellano en las próximas horas”, destacó.



LA GUR Y LA POLICÍA

La vicedirectora Valeria Carrizo, también nos comentó que ayer, “se hizo una reunión en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio, para tratar temas de Seguridad, donde se ofreció una capacitación sobre el programa ‘Ojos en Alerta’ –dijo-. Ahora me pregunto ¿para qué ‘Ojos en Alerta’ si después la GUR no entra al barrio?”.

Asimismo relató la situación que atraviesa la Subcomisaría 1ª con asiento y jurisdicción en barrio Zazpe y adyacentes.

“Hay una situación de mucho abandono –dijo Carrizo- pero ahora los vecinos se están animando a hablar”.

Comentó que en la Subcomisaría 1ª “hay tres personas para muchas tareas, pero dijeron que mandarían un móvil más”. Esto surgió luego de una reunión mantenida ayer con el Jefe de la Subcomisaría 1ª donde también se concluyó sobre la problemática de la droga, “que está muy presente en el barrio”.

La referente de la institución agregó finalmente que, “durante la pandemia sacaron los equipos territoriales de la Municipalidad y nunca más volvieron”, sintiendo por ello una situación de “mucho abandono” para los vecinos del sector.



EL DETONANTE

El detonante de todos estos reclamos es concretamente el último hecho sufrido por la Escuela "Ángela Peralta Pino", reflejado en estas páginas el martes y que tiene que ver con un nuevo robo en sus instalaciones.

El lunes a la noche, a las 23:30, un vecino dio aviso al 911 tras observar a personas en los techos del establecimiento.

Al rato efectivos policiales llegaron a la escuela, avisaron a docentes del equipo directivo y entonces comenzaron a evaluar los daños ocasionados y los faltantes. "Se robaron cuatro aires acondicionados a pesar de que le habíamos hecho colocar una estructura de seguridad de hierro. Solo les interesa la parte exterior de los equipos para extraer los cables, por el cobre. Nos queda la parte del aire en el interior de las aulas pero que no sirve para nada, es como no tener más los aires, justo ahora que las temperaturas superan rápidamente los 30 grados", explicaron desde la institución.