Con votos de la oposición, se aprobó el aumento del 60% de la tasa para el primer cuatrimestre del 2024

Fue larga, intensa y súper importante la sesión de este jueves del Concejo Municipal. Es que uno de los proyectos de ordenanza que más ocupa a los concejales y preocupa a los vecinos, es el que trata la Tributaria, qué es lo que van a tener que pagar los contribuyentes al Municipio. Para eso, se llevó a cabo el miércoles una reunión a las 8:30 entre los concejales, en donde los bloques plantearon sus propuestas. Juntos por el Cambio propuso, además de volver a la fórmula polinómica que regía antes con los indicadores de índices de precios, aumentos de combustible y sueldos de personal, aumentar la tasa un 60% durante el primer cuatrimestre del próximo año. El oficialismo, con fuertes críticas y oposición, propuso hacerlo pero en seis meses y de forma gradual.

Mársico fue el primero que se expresó comentando el alto nivel inflacionario del país. “A esta tributaria la estamos informando porque necesitamos mantener los servicios, arreglar las calles, cubrir las demandas de los sueldos municipales, del parque automotor, y todo eso está impactado por el aumento inflacionario. Esto justifica el aumento que estamos pidiendo. Son muchas variables que hay que cubrir y lamentablemente nos dejan un sistema en mal estado”.

Lo que planteó el bloque opositor actual, fue llevar Unidad de Cuenta Municipal (UCM) que ahora es de $14,12, a $22,59, la que se actualizará cuatrimestralmente de acuerdo a un coeficiente de ajuste que se compone de la siguiente forma: 50% (cincuenta por ciento) del ajuste de las remuneraciones efectuadas en el período considerado para la categoría 15 del personal municipal; 10% (diez por ciento) por la variación operada en el período considerado del precio del gasoil grado 2; 40% (cuarenta por ciento) por la variación operada en el período considerado del índice de Precios Mayoristas Nivel General del INDEC.

Al respecto, el primer concejal que se expresó en contra fue el oficialista Juan Senn, quien dijo que el relato de Mársico dibujó su cambio de postura con respecto a algunos meses atrás, y cerca del cambio de gobierno. “Todo para justificar un saqueo que le van a hacer a los vecinos. Van a aumentar un 60% los tributos municipales y por cuatro meses. A su vez ofrece una actualización polinómica, o sea que este Concejo no va a debatir más lo que el contribuyente puede pagar y lo que el Estado necesita. Todo lo que dijo era lo que antes implorábamos acá, pero votaban por la baja y que nosotros la hacíamos de forma escalonada para buscar ese equilibrio. Ahora se propone inmediatamente y por cuatro meses. Nosotros no podemos validarlo. Es fácil ser oposición porque le cuidan el bolsillo a los rafaelinos, y ahora vienen con un 60% de aumento”. Y ahí expuso su propuesta, que consiste en el mismo valor que se pretende, pero durante seis meses y de manera escalonada, con un UCM de $17, 08 para enero-febrero, $19, 64 para marzo-abril, $22, 59 mayo-junio (21% 15% y 15%), siendo el acumulado el mismo que propone la oposición.

Racca apoyó a su compañero, cuestionando también el cambio de opinión de la oposición, que dentro de poco será el partido oficialista. Soltermam, por su parte, dijo: “Están proponiendo un 60% de aumento de una sola vez. Hablan de un Estado autosuficiente, que lo hubiéramos podido ser si no votaban siempre a la baja”.

Al igual que los otros concejales opositores, el intendente electo justificó la propuesta: “Vamos a encontrar en esta nueva gestión esfuerzos que no encontramos en la gestión que se está yendo, como por ejemplo reducir el gasto político. Acá no estamos hablando de hacer grandes obras. Con esta actualización que proponemos vamos a estar por debajo de la inflación prevista para el 2023. Tendremos una gestión que va a tener que hacer frente a muchas demandas sociales, y vamos a necesitar un Estado que hoy no puede especular con recursos que vengan de otras jurisdicciones sobre todo nacional. Vamos a tener la responsabilidad de sostener los servicios municipales, no quiero ser el intendente que llegue y empiece a recortar servicios, sino que tenemos que nivelar para arriba y asegurar que los empleados puedan cobrar sus sueldos”.

Dadas las opiniones opositoras, Viotti tuvo que intervenir dos veces más, justificando la propuesta tributaria de su partido: “Vamos a trabajar fuertemente para que los recursos públicos rindan cada vez más y tener un Municipio de calidad. Tenemos una herencia de la cual nos tenemos que hacer cargo pero tenemos un Municipio que tiene que seguir prestando los servicios y pagando sueldos el día que entramos. Para hacer frente a eso, necesitamos apoyo, por eso pido responsabilidad y ser sinceros ante la situación en la que estamos”.

Luego de este momento largo y tenso, el proyecto fue votado por los ediles: Viotti, Sagardoy, Mársico, Destéfanis y Mondino con un voto positivo; Senn, Racca y Soltermam con un voto negativo.



OTROS PROYECTOS APROBADOS

Del Frente Progresista hubo dos minutas de comunicación aprobadas. En una de ellas, el concejal Lisandro Mársico solicita a los tres poderes y de manera urgente, llevar a cabo los procedimientos legales pertinentes a los fines de cubrir los cargos de los dos vocales faltantes en la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y los jueces correspondientes a los Juzgados de Primera Instancia de Distrito, Civil y Comercial, 2° y 3° Nominación, todos correspondientes al Distrito Judicial N°5. Antes que nada, Mársico agradeció la presencia del directorio del Colegio de Abogados que acompañaron la sesión, y en especial a la presidente del colegio, la doctora Mabel Eusebio. Luego explicó la gravedad de la situación en la justicia local dadas estas vacantes que están sin cubrir. “En una reunión que mantuve en el Colegio de Abogados pude percibir la impotencia e indignación de algunos abogados producto de las consecuencias que les trae a ellos y a los justiciables la falta de jueces. Personas que tuvieron un accidente, necesitan de las indemnizaciones y las sentencias no salen. Toda esa gente no tiene justicia, y va a ser difícil después regularizar el juzgado por la acumulación de sentencias”. También mencionó las listas que quedaron armadas de concursos y que se podrían utilizar para cubrir los cargos, por lo que necesitan que el gobierno provincial envíe los pliegos. “Es una situación de extrema gravedad, y estamos pidiendo por favor a los tres poderes que atiendan la situación de la ciudad de Rafaela”, finalizó.

El concejal e intendente electo se expresó también: “La sociedad rafaelina y la región necesitan una justicia con recursos suficientes para poder funcionar. A eso le sumamos que el día que tengamos los recursos vamos a tener un montón de trabajo atrasado, y va a ser imposible poner rápidamente en condiciones cada uno de los juzgados. Entendemos los acuerdos políticos, pero cuando tenemos una ciudad resentida en un tema sensible como es la justicia, creo que se tienen que dejar de lado mezquindades. Sería un buen gesto por parte del actual gobernador rafaelino que envíe los pliegos antes de que deje su mandato. Esperamos ser escuchados y atendidos. Es el pedido de una sociedad que necesita una justicia acorde a sus necesidades”.

En la otra, el edil solicita al Departamento Ejecutivo llevar a cabo obras de mantenimiento en el desvío de tránsito pesado desde la Ruta Provincia N° 70 y Camino Público N° 5, y quebrando por éste hasta la Ruta Nacional N°34. “La obra de referencia presenta baches en múltiples tramos de pequeño y gran tamaño, y hondonadas en algunos otros sectores laterales por lo que, a los fines de preservación de una obra tan importante que se llevó a cabo con fondos provinciales, resulta necesario proceder al mantenimiento de su estabilizado, trabajo que corresponde al Municipio de Rafaela”, expresa sus fundamentos.

Y al momento de defenderlo, dijo: “Este tema es una herencia pesada, porque el mantenimiento de esto lo va a tener el futuro intendente. Nos dejan una obra de tránsito destruida, que con un mínimo mantenimiento mensual se mantiene”. Racca le contestó: “Por supuesto que el ripio necesita un mantenimiento continuo, y se lleva adelante”. Y Miguel Destéfanis en desacuerdo expresó: “Hay más barro que ripio en este momento. Si no se hace algo próximamente, los camiones van a quedar empantanados y no estoy exagerando. Es un costo muy grande por lo que no se hizo durante mucho tiempo”.

Otra minuta de comunicación que fue aprobada, fue la impulsada por Juntos por el Cambio en relación al reiterado y lamentable descuido por parte de vecinos que dejan basura acumulada en el espacio público ubicado en la intersección de las calles M. Cetta y E. Rondó del barrio 2 de Abril. “Es necesario contar con un sistema eficiente de recolección de basura con contenedores estratégicamente ubicados y frecuencia adecuada de recogida”, se lee en sus fundamentos. Como miembro informante, el concejal Ceferino Mondino expresó: “Sabemos que el tema de los residuos y la basura tienen que ver con la educación y hábitos de los vecinos, pero para ello debemos trabajar. Este es un barrio que está distante de la ciudad, alejado de donde se deberían depositar en forma selectiva los residuos. Por eso solicitamos se limpie en particular este lugar, pero sobre todas las cosas ver si en un futuro se puede instalar un punto de recolección para que a los vecinos les quede más cerca tirar la basura en forma seleccionada”. El intendente electo comentó que hace años está el problema en ese lugar, pero que se tiene que trabajar mucho socialmente y es una lástima que el resto de los vecinos tenga que convivir con esta situación.

Por su parte, el concejal Racca dijo: “Claramente hay que trabajar con cambios culturales que son difíciles de obtener. El Estado local viene trabajando en este sentido hace muchos años y de hecho, hace pocas semanas se habilitó un nuevo Eco Punto en el sector norte de la ciudad que gozaba de la misma problemática. La idea es también habilitar un nuevo Eco Punto en el sector sureste, estaba planificado y no se pudo concretar. Ojalá que el Ejecutivo lo pueda llevar adelante para poder mitigar esta problemática”.



DONACIÓN DE TERRENOS

También se aprobó un proyecto de ordenanza a través del cual el DEM acepta y agradece la donación efectuada por los señores Luis Alberto y María Laura Sigl de dos fracciones de terreno de su propiedad. Las mismas están ubicadas en la Concesión 200 de esta ciudad y serán destinadas a ensanches de la Avenida Pbro. Emiliano Cerdán y Av. Pte. J. D. Perón. Como miembro informante, la concejal Valeria Soltermam, luego de agradecer la donación, expresó: “La idea es ensanchar esas calles y seguir sumando comodidades para un sector que primordialmente es industrial”.



SOBRE TABLAS

Luego de haber sido ampliamente abordado el tema de robos y hechos violentos el lunes en comisión, fue aprobado ayer sobre tablas un proyecto de resolución promovido por todos los ediles, que expresa “su profunda preocupación por el constante incremento de hechos delictivos en la ciudad de Rafaela, al tiempo que exhorta a las autoridades pertinentes a la búsqueda de soluciones de corto y mediano plazo, que garanticen no sólo seguridad a los vecinos, sino su tranquilidad y una convivencia armónica”. Antes de votar, el concejal Mondino expresó que quieren hacer público un problema que día a día todos los vecinos. “Al margen de echar culpas, es ver como solucionamos este problema y desde acá vamos a trasladar la voz de los vecinos, de las instituciones, y de colegios que fueron robados cobardemente”, dijo. Y Viotti, por su parte agregó: “Es uno de los grandes desafíos que también vamos a tener en la próxima gestión. Este es un reclamo unánime de todo el Concejo ante los responsables actuales que son los que nos dejan en una situación compleja, y también es un pedido para los que vienen. Tengo fe en que vamos a poder resolver muchos problemas, trabajando de manera conjunta con la Provincia, la Nación, con la Justicia y con el compromiso social de todos los actores. Hoy tenemos una situación grave. Se habla de cuatro o cinco móviles que patrullan una ciudad de 110.000 habitantes. ¿Qué seguridad tenemos? El mayor esfuerzo lo hace el Municipio, con la prevención pero con las herramientas limitadas que tiene la Guardia Urbana. Las fuerzas de seguridad provincial que tienen la mayor responsabilidad, hoy se han lavado las manos. No veníamos bien, y después de que perdieron las elecciones provinciales terminaron de evadir el tema y a los resultados los vemos en las calles con los robos. Mucho por hacer en adelante, pero nosotros vamos a defender a los rafaelinos que quieren paz y tranquilidad”.