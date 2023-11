¿Qué necesitan Colón y Unión para salvarse del descenso?

La lucha tan temida, esa puja por evitar el segundo descenso por la tabla anual, llega a su fin. A la Copa de la Liga le queda un solo capítulo y son cinco los equipos comprometidos que buscarán evitar bajar a la Primera Nacional (Arsenal ya descendió por peor promedio). La 14º y última fecha se disputará el fin de semana con todos los implicados en el mismo día y horario: sábado a las 18hs.

Vélez, Sarmiento, Colón, Gimnasia La Plata y Unión son los que todavía están en problemas (en distintas escalas).



El panorama para los dos santafesinos y el resto de los elencos:



Unión de Santa Fe (43): recibe a Tigre

Al Tatengue sólo le sirve ganar. Si lo logra, seguirá en Primera si Gimnasia (45) o Colón (45) pierden. E irá a un desempate con Gimnasia o Colón si empatan, o con Vélez (46) si el Fortín (46) pierde con Colón.



Colón de Santa Fe (45): visita a Vélez

El Sabalero seguirá en Primera si le gana a Vélez. También, si empata, tiene dos variantes: que no gane Unión (43) o si pierde Gimnasia (45). Y si pierde, necesitará que no gane Unión o que también pierda Gimnasia (quedarían igualados).



Gimnasia (45): Banfield (V).

El Lobo mantendrá su status en la máxima categoría si le gana a Banfield. Si empata, seguirá en la A si no gana Unión (43) o si Colón (45) pierde con Vélez. En caso de perder con Banfield, necesitará que no le gane Unión a Tigre. E irá a un desempate con Colón si ambos pierden; y a triple desempate si ambos empatan y si Unión gana; y en este caso hasta puede haber cuádruple desempate si encima Sarmiento pierde con Platense.



Sarmiento (46): Platense (V)

Con empatar (o ganar claro) con Platense continuará en Primera. Si pierde, necesita que no gane Unión (43) o que pierdan Gimnasia (45) y Colón (45). Además, si pierde iría a un desempate con Gimnasia y/o Colón (si empatan), con Vélez si es que pierde y hasta con Unión si es que el Tatengue gana.



Vélez (46 puntos): Colón (L)

Con empatar (o ganar claro) con Colón en su cancha, Vélez mantendrá la categoría. Si pierde, necesita que no gane Unión (43) o que pierda Gimnasia (45). Por otro lado, si sufre una derrota iría a desempate con Gimnasia si el Lobo empata y si Unión gana.