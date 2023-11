Di María le puso fecha a su despedida de la Selección

Ángel Di María anunció ayer que el encuentro ante Brasil del pasado martes fue el último que jugó con la camiseta albiceleste por Eliminatorias.

En su cuenta de Instagram, Fideo realizó un extenso posteo comunicando la noticia: "Bueno, llegó el último partido de eliminatorias para mí, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy", comenzó.

"Lastimosamente no podemos dejar pasar los hechos que surgieron en el estadio, nadie merece ese mal trato, ni los golpes, familias y niños asustados en medio de un estadio donde lo único que debería haber pasado es ver y disfrutar un partido dentro de lo que es folclore del fútbol. Ojalá no vuelvan a pasar este tipo de cosas. Nosotros como jugadores siempre siempre vamos a defender a nuestra gente sin duda alguna", agregó sobre la violencia desatada en la tribuna del estadio Maracaná por parte de la policía brasileña hacia los hinchas argentinos.

Por su parte, Di María dio certezas sobre su futuro con la Selección al aclarar que "la Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y sentirla con todo el orgullo".

"Gracias hinchada, gracias familia, gracias amigos y compañeros de selección, seguimos haciendo historia y eso quedará por toda la eternidad. Vamos Argentina carajo", concluyó el rosarino, quien ya no volverá a vestir la casaca más linda de todas en las Eliminatorias, que recién volverán en septiembre de 2024.



UN ARGENTINO EN

EL ONCE IDEAL

Nicolás Otamendi fue elegido ayer en el once ideal de la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 tras hacerle el gol a Brasil en la victoria por 1 a 0 en el estadio Maracaná.

Los once elegidos son: el ecuatoriano Alexander Domínguez, los uruguayos Ronald Araújo, Matías Viña, Nicolás De La Cruz y Darwin Núñez, el defensor argentino, los colombianos Yerry Mina, Kevin Castaño, James Rodríguez y Luis Díaz y el peruano Yoshimar Yotún.

El sistema táctico fue el 4-4-2 y el jugador destacado fue el delantero de Liverpool, que facturó ante Argentina y Bolivia -por 2-.

En detalle, la Conmebol explicó sobre Otamendi: "Fue el único defensor central en convertir un gol en estas dos jornadas de Eliminatorias Sudamericanas, dándole el triunfo a Argentina ante Brasil en el Maracaná. Fue el segundo jugador en esta posición con más duelos aéreos ganados, con ocho".